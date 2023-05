Booba, le rappeur français connu pour ses nombreuses controverses, a récemment lancé une nouvelle attaque, cette fois-ci contre Dadju, le frère de Gims. Rappelons que Booba a souvent clashé Gims sur les réseaux sociaux, notamment lors de la polémique sur les pyramides qui servaient d'antennes d'électricité, traitant Gims d'"électricien préféré". Cette fois, Booba s'en est pris à Dadju en partageant une vieille vidéo de lui datant de 2017, où il déclare qu'il déteste le zouk. Cette déclaration est surprenante, étant donné que le style musical de Dadju est souvent qualifié de mélange de zouk et de RNB. La vidéo a créé une grosse polémique, surtout auprès du public antillais.

Pour couronner le tout, il a tweeté plusieurs messages jugés anti-zouk. "Y’a quand même beaucoup de gens qui étaient chauds pour le zouk. Le jour où j’en fais, giflez-moi!... Je respecte tous les styles de son, mais le zouk… sérieux, le zouk. Je vais rester poli." a-t-il entre autres déclaré. Face à cette situation, Dadju a décidé de réagir. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il explique : "Je viens de voir la proportion et l'intensité que prend la vidéo (2017) qui est légèrement sortie de son contexte. J'ai toujours eu du respect pour la culture antillaise et je pensais l'avoir montré au cours de ces années à travers ma musique ou mes shows. J'ai compris après que c'est surtout le mot 'Détésté', qui est ma manière de parler mais que je n'aurais pas dû utiliser qui a offensé, c'était maladroit donc je reviens sur ça."

Dadju tient également à préciser qu'il ne souhaite pas être utilisé pour alimenter des débats entre les Antilles et l'Afrique, comme il a pu le voir sur les réseaux sociaux. Il ajoute : "Je ne cherche à vexer ou manquer de respect à personne. On se voit quand même la semaine pro." Il est à noter que Dadju doit se produire en Martinique la semaine prochaine, ce qui rend cette affaire particulièrement malvenue pour lui. Toutefois, Dadju tente de calmer les tensions et de clarifier sa position sur cette polémique, en espérant que cela ne nuira pas à sa relation avec son public antillais.