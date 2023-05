L'artiste mondialement connu Drake a récemment révélé sur les réseaux sociaux son enthousiasme pour ses origines nigérianes. Après avoir découvert que son père, Dennis Graham, possède une ascendance nigériane suite à un test ADN, le rappeur canadien a partagé cette nouvelle sur Instagram avec ses millions de followers. Le 7 mai, Drake a publié dans sa story Instagram une capture d'écran du rapport de généalogie de son père, montrant que 30% de l'ethnicité de Dennis Graham provient du Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest.

Le rapport indique également que le père de Drake est à 28% camerounais et congolais, à 11% ivoirien et ghanéen, à 8% anglais, 4% du Bénin et du Togo. En partageant ces résultats, Drake a demandé à ses fans : "Est-ce que cela signifie que je suis enfin un homme Naija ?" Ces derniers temps, il semble que Drake se livre à une introspection profonde. Récemment, il a partagé d'anciennes photos de classe et un dessin inspiré de FUBU datant de son enfance.

Sur sa story Instagram, il a publié une photo de lui à l'école Weston Memorial Jr. Public School en 1992, portant un pull à rayures et une chemise impeccable en dessous. Une autre photo prise en 1995 montre Drake avec des lunettes à monture fine et une chemise grise. Dans une troisième photo, Drake apparaît plus âgé, portant une chemise rayée et souriant sans lunettes.