Stromae a annoncé l’arrêt total de sa tournée ce mardi. L’information a en effet été rendue publique par le biais d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La décision a été justifiée par son état de santé qui est défaillant. Dans le communiqué, l’artiste belge indique avoir besoin de « repos ». Cette décision fait suite au multiple report de date pour cette tournée qui devrait se tenir dans plusieurs pays d’Europe. « Il y a quelques mois, j'ai ressenti une dégradation de mon état santé qui m'a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe », a fait savoir dans le communiqué l’interprète de « Formidable ».

«Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais. C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude Tour aujourd'hui», a-t-il poursuivi. Cette décision n’aura tout de même pas été facile. Notons également que, l’artiste de 38 ans avait déjà observé par le passé une longue pause.

L’année dernière, il s’était illustré par sa sortie intitulée « Invaincu » qui semblait marquer son retour sur scène. Il avait profité d’une séquence mise en scène au journal de 20H00 de TF1 un dimanche soir au début 2022 pour dévoiler le morceau. « Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer», avait-il chanté dans un autre titre « L’Enfer »