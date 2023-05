Suite à l'explosion de la soute à munitions enregistrée le lundi 1er mai 2023 à l'école des officiers de Toffo dans le département de l'Atlantique au Bénin, quatre parmi les militaires victimes ont été évacués vers la France dans la soirée du samedi 6 mai 2023. Quatre militaires béninois parmi les dix blessés lors de l’explosion de la soute à munitions de la garnison de Toffo ont été évacués dans la soirée du samedi 6 mai 2023 vers la France, compte tenu de la gravité de leur état.

Afin de leur permettre de recevoir des soins plus appropriés, les quatre victimes ont été évacuées dans des hôpitaux français dont l’hôpital militaire de Percy. Ces militaires ont été transportés par un vol spécial assuré par le gouvernement. Pour rappel, cette explosion est survenue au cours d'un transfert de matériels obsolètes.

Suite à cet incident, les militaires blessés ont été évacués dans un premier temps au Centre national hospitalier et universitaire HKM de Cotonou où ils ont bénéficié d'une meilleure prise en charge avant que les plus graves ne soient évacués vers les hôpitaux français. La maire de la commune de Toffo Bibiane Adamazè Soglo avait demandé à la population qui réside dans les environs de cette école, de quitter les lieux en attendant que la cause réelle de l'explosion soit identifiée.