L'arrivée potentiel des F-16 américains dans l'armée ukrainienne fait l'objet d'un intense débat, les experts indiquant que ces avions pourraient être vulnérables aux systèmes de défense russes modernes, selon un rapport de Bloomberg. Bien que ces avions de combat de General Dynamics Corp représentent une amélioration significative par rapport à ceux de l'ère soviétique précédemment utilisés par l'Ukraine, ils restent équipés d'un radar inférieur et de missiles à plus courte portée par rapport à leurs homologues russes. Brynn Tannehill, un ancien aviateur qui a conçu des simulateurs pour les F-16, souligne que malgré cette amélioration, "vous ne pouvez pas surmonter les lois de la physique".

Dans le contexte du conflit en cours avec la Russie, l'Ukraine peut avoir des attentes élevées quant à l'efficacité des F-16 pour établir la supériorité aérienne, abattre des missiles de croisière, détruire des troupes et de l'artillerie sur le champ de bataille, et même couler la flotte maritime de la mer Noire. Cependant, des experts comme John Venable, un ancien pilote de F-16 dans l'US Air Force, mettent en garde contre ces espoirs, soulignant que les pilotes ukrainiens recevraient probablement une alerte de détection par le radar ennemi bien avant de pouvoir s'approcher suffisamment pour tirer. Selon lui, "Vos chances de survie ne sont pas grandes" sans une couverture adéquate.

Toutefois, il existe des voix plus optimistes, comme celle de Dan "Two Dogs" Hampton, vétéran de plusieurs missions de combat en F-16. Selon lui, certains objectifs pour les F-16, comme l'abattage de missiles de croisière, sont certes irréalisables, mais ces avions pourraient se révéler plus résistants face aux défenses aériennes russes. Il estime que le défi est considérable, mais que cela dépend de l'intégration des défenses russes. Les systèmes de défense S-400 ont certes été conçus pour vaincre les avions de 4ème génération comme le F-16, mais "ils ne sont pas magiques", dit-il.

Malgré les défis, il y a ceux qui pensent que l'envoi de F-16 en Ukraine serait bénéfique. Ces avions seraient un signe clair de l'engagement allié à long terme, vital pour le moral des Ukrainiens et comme un signal pour le président russe Vladimir Poutine. Par ailleurs, ils pourraient s'avérer utiles pour remplacer les avions vieillissants de l'ère soviétique, dont les pièces sont difficiles à obtenir. Cependant, le coût des F-16, de leur armement et de leur maintenance, ainsi que des défis tels que la nécessité de pistes lisses pour le décollage et l'atterrissage, rendent la situation complexe. En dépit de ces obstacles, des experts comme Hampton insistent sur le fait que ces défis peuvent être surmontés, soulignant que donner à l'Ukraine des avions