La situation sanitaire de Jamie Foxx continue d’inquiéter ses proches. Ceux-ci continuent de croiser les doigts pour qu’il recouvre la santé même si certains d’entre eux se préparent déjà au pire. Ses fans n’imaginent tout de même pas un seul un instant que l’acteur de 55 ans puisse perdre la vie. « Les gens de Jamie disent qu'il va bien et qu'il s'améliore, tandis que les médecins essaient d'aller au fond de ses problèmes - mais il ne serait pas à l'hôpital aussi longtemps s'il était proche de OK », a fait savoir une source proche de la star.

« Le monde ne peut pas perdre Jamie Fox. Il lui reste tant à donner. L'un de mes artistes préférés et l'un des artistes les plus talentueux de cette génération. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Comédie, comédie, chant, etc. Cet homme est un talent unique en son genre », a confié un autre au sujet de la santé du quinquagénaire. Rappelons que depuis quelques semaines, le célèbre acteur fait la Une des médias.

Il avait été hospitalisé depuis le 11 avril 2023 suite à une maladie inconnue. La nouvelle relative à son hospitalisation a été rendue publique par la fille de ce dernier. Les circonstances de son mal n’ont pas été rendues publiques. Tout porte à croire que la maladie est survenue alors qu’il était en Géorgie pour le tournage de son prochain film, "Back in Action", au côté de Cameron Diaz.