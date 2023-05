Selon des rapports récents, des pirates informatiques chinois présumés auraient infiltré la Marine américaine. Cet acte de cybercriminalité s'inscrirait dans le cadre d'une campagne de grande envergure visant à perturber les communications dans la région du Pacifique avant une éventuelle crise. Carlos Del Toro, le secrétaire à la Marine américaine, a révélé que la Marine avait été ciblée par Volt Typhoon, un groupe de pirates informatiques présumément soutenu par l'État chinois. Les victimes présumées de ce groupe englobent des organisations gouvernementales, des entreprises de communication, de fabrication et d'informatique.

Microsoft Corp., qui a identifié le groupe et a alerté sur ces attaques, a déclaré que les pirates avaient réussi à infiltrer des cibles aux États-Unis et à Guam, lieu d'une installation militaire américaine clé dans le Pacifique. La firme tech a exprimé une "confiance modérée" que ces attaques visaient à bouleverser les communications en cas de crise future, coïncidant avec une Chine de plus en plus préoccupée par la défense de sa revendication sur l'île autonome de Taiwan. Ni la marine américaine ni les autres organisations concernées n'ont commenté ces affirmations.

Article similaire Ukraine: pourquoi une société américaine a été sanctionnée? La multinationale américaine Mondelez a récemment été sanctionnée en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont placée la multinationale connue pour ses marques populaires telles que Côte…

La National Security Agency (NSA), en collaboration avec des agences de renseignement du Royaume-Uni, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada, a partagé plus de détails sur les attaques présumées. Ces pays font tous partie d'une alliance de renseignement majeure, connue sous le nom de "Five Eyes", qui se concentre sur le partage d'informations sur la cybersécurité. Cependant, la Chine a vigoureusement démenti ces accusations de piratage. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a critiqué le rapport en le qualifiant de "peu professionnel" et d'être un "patchwork avec une chaîne de preuves brisée".

Les informations sur ces attaques supposées offrent un aperçu rare des potentielles tentatives de sabotage des pirates chinois, qui sont plus communément associés à l'espionnage et au vol de propriété intellectuelle. En contraste, les attaques russes contre les infrastructures critiques, telles que les piratages du réseau électrique en Ukraine, sont bien documentées. Pour Dakota Cary, consultant chez Krebs Stamos Group, la menace de Volt Typhoon est devenue sérieuse quand le groupe de pirates a franchi une ligne en ciblant des informations de valeur militaire.