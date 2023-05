Lors d'une récente annonce, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a indiqué que près de 1,5 million d'habitants des territoires occupés de l'Ukraine, désignés par la Russie comme ses "nouvelles régions", ont été dotés de passeports russes depuis octobre 2022. Les oblasts ukrainiens concernés par cette démarche sont ceux de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, des régions actuellement sous le contrôle de la Russie suite à leur annexion. Michoustine a fait cette révélation lors d'une session stratégique axée sur le développement de ces "nouveaux territoires".

Il a détaillé les efforts constants de restauration des colonies civiles et a exprimé son soutien à divers secteurs économiques dans ces régions, mettant en exergue le potentiel agricole notable. Cette politique de délivrance de passeports est perçue par nombre d'observateurs internationaux comme une stratégie de la Russie visant à renforcer sa présence et son influence sur ces territoires. C'est également pour les détracteurs de la Russie, une manière de légitimer l'occupation aux yeux de la population russe et du reste du monde.

Toutefois, le gouvernement ukrainien ne reconnaît pas la validité de ces passeports émis par la Russie. Malgré les déclarations russes, l'Ukraine persiste à revendiquer sa souveraineté sur ces territoires, qui selon elle, restent une part intégrante de son territoire national. Ce point de vue est largement partagé par la communauté internationale qui continue de condamner l'occupation russe et d'appeler au respect du droit international.