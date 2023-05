Les relations entre la Russie et la Chine atteignent de nouveaux sommets grâce à une série d'accords signés lors de la visite du Premier ministre russe à Pékin. Mikhail Mishustin, le plus haut responsable russe à se rendre en Chine depuis l'envoi de troupes russes en Ukraine en février 2022, a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang et devait également rencontrer le président Xi Jinping. Ces accords marquent une coopération bilatérale sans précédent entre les deux nations, malgré les critiques de l'Occident concernant leur relation, en particulier en raison de la guerre en Ukraine qui se poursuit.

Alors que l'étau se resserre de plus en plus avec le temps contre la Russie qui doit faire face à des sanctions occidentales qui augmentent de jour en jour, elle se tourne vers la Chine pour obtenir un soutien, tandis que la Chine tire profit de la demande russe en pétrole et en gaz. Lors de sa rencontre avec Li Qiang, Mishustin a déclaré : "Aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine sont à un niveau sans précédent. Elles se caractérisent par le respect mutuel des intérêts de chacun, le désir de répondre conjointement aux défis, qui est associé à une turbulence accrue sur la scène internationale et à la pression de sanctions illégitimes de la part de l'Occident collectif".

Ces partenariats renforcent la coopération économique entre les deux pays. La Russie compte sur la demande croissante de pétrole et de gaz de la Chine pour stimuler son économie et compenser les pertes causées par les sanctions occidentales. Les accords commerciaux et énergétiques conclus pendant cette visite renforceront les liens économiques déjà solides entre les deux pays. Il est important de souligner que cette coopération n'est pas seulement d'ordre économique. La Russie et la Chine cherchent également à renforcer leur coopération stratégique et leur position commune sur les questions internationales. Les deux pays partagent une vision proche en matière de politique étrangère et de gouvernance mondiale, remettant en question l'hégémonie occidentale.

Malgré les préoccupations et les avertissements exprimées par l'Occident, la Russie et la Chine continuent d'approfondir leurs relations, renforçant leur partenariat stratégique et économique. Ces nouveaux accords témoignent de la volonté des deux pays de faire face aux défis mondiaux ensemble et de tirer parti de leurs forces complémentaires. Il reste à voir comment cette coopération évoluera et quelles en seront les conséquences à long terme sur l'équilibre géopolitique mondial. L'annonce de cette série d'accords va sans doute susciter des réactions en Occident dans les prochaines heures.