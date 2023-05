Nicolas Cage, célèbre acteur aux multiples facettes, a récemment fait une déclaration étonnante lors de son apparition dans l'émission "The Late Show with Stephen Colbert". Il a partagé une expérience unique, affirmant se souvenir d'avoir vu des visages lorsqu'il était encore dans l'utérus de sa mère. Lorsque Colbert a demandé à Cage quel était son premier souvenir, l'acteur a étonnamment répondu qu'il pensait pouvoir remonter jusqu'à l'époque où il était dans l'utérus. "Je sais que cela semble puissamment abstrait, mais cela semble en quelque sorte comme si cela s'était peut-être produit", a déclaré Cage, admettant ne pas être certain de la réalité de cette expérience.

L'animateur a ensuite demandé si ces "visages" étaient présents avec lui dans l'utérus. Cage a expliqué que son cerveau de bébé pourrait avoir perçu les sons provenant de l'extérieur et les avoir interprétés comme des visages. "Je devrais imaginer que c'était peut-être des vibrations vocales qui me parvenaient à ce stade. Cela remonte à loin. Je ne sais pas. Cela me vient à l'esprit", a-t-il ajouté.

Les réflexions existentielles de Cage ne se sont pas arrêtées là. Colbert a également demandé à l'acteur ce qu'il pense qui se passe lorsque nous mourons. Cage a exprimé sa croyance en la persistance de l'énergie électrique dans nos corps. "Ils disent que l'électricité est éternelle pour toujours. Que l'étincelle continue. J'aime penser que quelle que soit l'étincelle qui anime nos corps, une fois que le corps passe, cela l'étincelle continue à aller", a-t-il déclaré.

Cependant, l'acteur a conclu en avouant son ignorance quant à savoir si cette électricité persistante a une conscience ou non. "Qui peut vraiment le dire ?", a-t-il suggéré.

Les révélations de Nicolas Cage ont certainement intrigué et surpris les téléspectateurs du Late Show. Sa capacité à aborder des sujets profonds et existentiels, tout en admettant son incertitude, montre une fois de plus la complexité et l'authenticité de cet acteur talentueux.

Pour rappel, Nicolas Cage, né Nicolas Kim Coppola issu d'une famille célèbre dans le monde du cinéma, a débuté sa carrière au début des années 80 et a rapidement attiré l'attention du public et des critiques. Dès ses premiers rôles, comme dans "Valley Girl" (1983), "Birdy" (1987) et "Moonstruck" (1987), il a montré sa capacité à jouer des personnages complexes et profonds. Cage a remporté un Oscar du meilleur acteur pour "Leaving Las Vegas" (1995) et a enchaîné avec des films d'action à succès. Le début de sa carrière a été marqué par une ascension rapide et une grande diversité de rôles, faisant de lui une figure emblématique et respectée d'Hollywood.