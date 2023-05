Le groupe paramilitaire russe Wagner a récemment été confronté à des allégations selon lesquelles il prévoyait un coup d'État militaire contre le président russe Vladimir Poutine. Cependant, Evgueni Viktorovitch Prigojine, le commandant du groupe paramilitaire russe Wagner, a vivement démenti ces accusations. Selon un rapport publié par le groupe de réflexion The Institute for the Study of War (ISW) basé à Washington, DC, Prigojine a expliqué que Wagner ne disposait pas des ressources nécessaires pour mener une telle entreprise et a suggéré que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, était plus susceptible de mettre en œuvre un coup d'État en raison de son accès aux forces spéciales russes.

Evgueni Viktorovitch Prigojine, également connu sous le nom de "chef de Poutine" en raison de ses liens présumés avec le président russe, a affirmé que les allégations de coup d'État étaient infondées. Selon le rapport de l'ISW, il a déclaré sur Telegram que Wagner ne cherchait pas à renverser le gouvernement russe, mais plutôt à promouvoir des réformes au sein du pays. Il a réfuté l'idée que Wagner avait suffisamment de pouvoir pour lancer une mutinerie et a souligné que son armée était actuellement retirée dans des bases arrière.

Depuis toujours, Evgueni Viktorovitch Prigojine est présenté comme un personnage clé dans l'entourage du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Selon des sources, le patron du groupe paramilitaire aurait l'ambition de succéder l'actuel chef du Kremlin. C'est ce qu'a révélé l'Institut pour l'Etude de la Guerre (ISW) après une interview de Prigojine il y a quelques mois. Une information qui n'a pas été confirmé par le principal concerné depuis qu'elle a été évoquée dans les médias.

Les accusations d'Igor Girkin

Les rumeurs de coup d'État ont été amplifiées par les déclarations d'Igor Girkin, un ancien commandant des militants séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Dans une vidéo diffusée récemment, Girkin a accusé le fondateur de Wagner d'inciter à l'agitation et de prévoir de prendre le pouvoir. Il a cité les insultes proférées par Prigojine à l'encontre de hauts responsables russes dans ses vidéos comme preuve de ses intentions. Girkin a averti qu'une tentative de coup d'État avait été déclarée et a souligné le danger imminent qui en découlait.