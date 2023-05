Les entreprises américaines pourraient subir d'énormes dommages si les tensions dans la guerre commerciale des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine s'intensifiaient, a déclaré Jensen Huang, PDG de l'entreprise taïwanaise Nvidia. Dans une interview récente avec le Financial Times, Huang a souligné l'importance vitale du marché chinois pour les entreprises technologiques américaines et l'impact potentiellement dévastateur de leur exclusion. "Si nous sommes privés du marché chinois, nous n'avons pas d'éventualité pour cela. Il n'y a pas d'autre Chine, il n'y a qu'une seule Chine", a-t-il averti. Cette remarque fait référence à l'importance croissante de la Chine en tant que consommateur de produits technologiques et de semi-conducteurs.

La privation d'accès à ce marché pourrait signifier une perte de revenus significative pour les entreprises américaines qui dépendent de ces ventes. Jensen Huang a également fait remarquer que les États-Unis "nageraient dans les fabs", les usines où les puces sont fabriquées, si l'entreprise perdait le marché chinois, entraînant une baisse d'un tiers de ses besoins en capacité. Cette vision suggère un surplus de production et des investissements inutilisés, potentiellement nuisibles pour l'économie des États-Unis.

Le PDG de Nvidia a averti que si les régulateurs américains ne réfléchissaient pas attentivement à leurs décisions, ils pourraient nuire à l'industrie technologique. En outre, Huang a souligné la menace que représente la Chine décidant de construire elle-même davantage de puces si elle ne peut pas acheter aux entreprises américaines. Cette démarche pourrait non seulement réduire la demande de puces américaines, mais également conduire à une concurrence accrue dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

L'interview de Huang a eu lieu juste avant que les régulateurs chinois n'annoncent l'interdiction des puces américaines micron dans certaines structure mettant clairement en difficulté l'entreprise. La situation actuelle est donc complexe et les enjeux sont élevés pour les entreprises américaines.