Le tribunal de première instance de Abomey-Calavi à condamné un étudiant à 18 mois de prison mardi 23 mai 2023. Étant en troisième année à la Faculté de droit et de science politique (Fadesp) de l’université d’Abomey-Calavi (Uac), le mis en cause est poursuivi pour ‹‹ violence et voie de fait ›› sur deux étudiantes résidentes dans les résidences universitaires. Accusé d'avoir violenté des étudiantes qui résident dans les cabines de l'Université d'Abomey-Calavi, un jeune étudiant n’a pas reconnus les faits à la barre.

Cependant, il n'a pas pu convaincre la cour de son innocence. Le ministère public a requis contre lui, 12 mois de prison dont 3 mois ferme. Mais le juge l’a condamné à 18 mois de prison dont 6 mois ferme en plus d'une amende de 130 000 FCFA.

Les faits se sont produits dans la nuit du 8 mai dernier dans le bâtiment résidentiel BID D. Vers 00 heure, un ami à l'accusé aurait fait irruption dans la douche d’une étudiante. Ceci s'est achevé par une violente altercation au cours de laquelle deux autres étudiantes qui sont des soeurs sont intervenues pour défendre leur camarade étudiante. En soutien à son ami qui a fait irruption dans la douche d'autrui, le mis en cause a violenté les deux soeurs qui avaient défendu leur camarade. Ainsi, les deux soeurs ont porté plainte et leur bourreau a été condamné par le tribunal D'Abomey-Calavi.