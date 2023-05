Un terrible drame a frappé la commune de Montefalcione dans la région de Campanie en Italie. En effet, une jeune adolescente de 16 ans y a perdu la vie alors qu’elle effectuait un appel vidéo whatsapp dans sa salle de bain avec sa meilleure amie. Elle a été enterrée ce dimanche. L’adolescente se nommait Maria Antonietta Cutillo et elle est décédée par électrocution dans son bain. Ce drame a choqué les habitants de cette petite bourgade d'environ 3000 habitants.

Alors qu’elle discutait avec sa meilleure amie Fabiana sur whatsapp le drame survient. Brusquement, l’adolescente s’est mise à hurler de douleur et son interlocutrice, horrifiée, ne savait absolument pas quoi faire. Elle a vécu en live la mort tragique d’Antonietta. Des médias locaux, notamment Il Messagero, ont indiqué qu’une autopsie a été réalisée sur le corps de la jeune fille, mais que les détails n’ont pas encore été exposés. Cependant, tout montre que l’adolescente a été emportée par une électrocution. Sa main carbonisée valide la thèse. Choquée par la mort soudaine de sa meilleure amie, Fabiana a posté un message émouvant sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Les funérailles de l’adolescente de 16 ans ont eu lieu ce dimanche 07 mai en présence des membres de sa famille, ses amis, camarades de classe et d’une grande partie de la communauté de Montefalcione. On ce cessera de le répéter, l’usage des smartphones dans un bain est extrêmement dangereux. Les drames de ce genre sont légion et les jeunes sont les plus exposés car ils sont accrochés à leurs smartphones. Lorsque l’électrocution survient dans le bain, vous pouvez vous en sortir avec de graves séquelles, mais la plupart du temps c’est une mort imminente qui guette. Maria Antonietta Cutillo serait sans doute encore de ce monde si elle n’avait pas utilisé son smartphone dans son bain.