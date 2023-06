Avec une fortune dépassant les 100 milliards de dollars, Mark Zuckerberg est l'une des personnes les plus riches du monde. Cependant, il est également connu pour mener une vie relativement discrète et simple. Voici un aperçu de cinq domaines principaux où le milliardaire dépense sa fortune. Le premier domaine est l'immobilier. Zuckerberg a investi de manière significative dans les propriétés à travers le monde, notamment à Palo Alto, San Francisco, Lake Tahoe et surtout à Hawaii, où il a dépensé plus de 100 millions de dollars pour acquérir deux propriétés sur l'île de Kaua'i.

Plus récemment, il a dépensé 53 millions de dollars pour près de 600 acres de terrain supplémentaires à Kaua'i. Malgré les controverses locales sur ses acquisitions, il semble que Zuckerberg apprécie particulièrement le paradis tropical hawaïen pour se détendre et pratiquer des hobbies comme le surf électrique et le lancer de lances.

Deuxièmement, Zuckerberg investit dans l'éducation et la recherche médicale. Avec sa femme, Priscilla Chan, il a créé l'Initiative Chan Zuckerberg (CZI), une organisation philanthropique qui a pour objectif de favoriser l'apprentissage personnalisé, de guérir les maladies, de connecter les gens et de renforcer les communautés. Jusqu'à présent, le CZI a accordé près de 3 milliards de dollars en subventions.

Troisièmement, bien que Zuckerberg ne soit pas connu pour son amour des voitures de luxe, il a fait quelques dépenses notables dans ce domaine. Il a été vu conduisant des voitures relativement économiques comme l'Acura TSX et la Honda Fit, mais il possède également une Pagani Huayra italienne qui coûte environ 1,3 million de dollars. Le quatrième domaine est les vêtements. Bien que Zuckerberg soit généralement vu en jeans, t-shirts et sweats à capuche, ceux-ci coûtent bien plus cher qu'ils n'y paraissent, se vendant pour des centaines, voire des milliers de dollars.

Enfin, Zuckerberg dépense de l'argent dans les sports récréatifs et l'entraînement physique. Il a été vu pratiquant le jiu-jitsu et a même participé à des tournois. Récemment, il a répondu à un défi du PDG de Twitter, Elon Musk, pour un "combat en cage", montrant son engagement dans le sport et la forme physique.

En résumé, malgré sa richesse immense, Mark Zuckerberg vit une vie assez modeste par rapport à d'autres milliardaires. Qu'il s'agisse d'investir dans l'immobilier, de promouvoir l'éducation et la recherche médicale, d'acheter des voitures, de dépenser de l'argent pour des vêtements de qualité ou de s'engager dans des sports récréatifs, ses dépenses reflètent une approche équilibrée de la gestion de sa fortune.