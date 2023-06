Mauvaise nouvelle pour les consommateurs d’alcool. Si la conscience collective sait que son abus est nocif pour la santé, une récente étude chinoise fait remarquer que sa consommation peut être à l’origine de 61 maladies, dont 33 n’avaient pas été mesurées par le passé. Selon les résultats de cette étude publiés dans la revue Nature Medicine, les scientifiques ont mené les recherches sur 512.000 adultes situés dans des zones urbaines et rurales. Les participants à l’étude ont répondu à une série de questions en relation avec leur mode de vie et plus spécialement sur leur consommation d’alcool.

Par la suite, des analyses génétiques ont été effectuées sur les différents sujets de l’enquête. Il s’agissait en réalité des prises de sang dans le but d’établir le rapport entre certaines maladies et la consommation d’alcool. Le constat fait par les chercheurs est que le nombre de femmes consommant régulièrement l’alcool est nettement inférieur à celui des hommes. Alors que seuls 2 % des femmes ont déclaré prendre constamment l’alcool, 62% des hommes déclarent boire tous les jours et 37% boire beaucoup lors d'une même soirée.

Ainsi, les scientifiques ont découvert grâce à cette étude que la consommation peut être à l’origine de 61 maladies, dont 28 maladies dont le lien a déjà été fait par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Comme maladies, on peut déjà citer : la cirrhose, les accidents vasculaires cérébraux et plusieurs cancers gastro-intestinaux. Cette étude a également eu le mérite de faire lien entre la consommation d’alcool et 33 autres maladies. Il faut noter que, le lien n’avait jamais été établi. Il s’agit par exemple de la goutte, la cataracte, le cancer du poumon, de l’estomac et des maladies digestives. Rappelons que, plusieurs études existent et attirent l’attention sur les dangers d’une consommation excessive d’alcool.