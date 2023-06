Le jeune slameur béninois Tchègoun est dans un état de santé critique. À travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux mardi 6 juin 2023, ce jeune talent a expliqué le calvaire qu'il vit depuis plusieurs années. Fragilisé et méconnaissable à cause de ses problèmes de santé, l’artiste Tchègoun a besoin de toute personne de bonne volonté pour recouvrir sa santé, afin de reprendre sa vie en main et de valoriser encore plus la culture béninoise en faisant parler son talent.

Comme un guerrier, il s'est battu en silence durant des années pour s'en sortir. Raison de son inaction sur les canaux de communication ainsi que sur scène. Mais épuisé, il n'a eu d'autre choix que de crier à l'aide. « Ça ne va pas trop fort, côté santé et d’autres problèmes personnels, je n’ai pas forcément voulu qu’on fasse cette vidéo. Si Dieu a voulu que je sois toujours là, c’est parce qu’il a un plan. J’espère que bientôt tout ira mieux et que je vais retrouver la santé ». Ainsi s'est exprimé Tchègoun à travers une vidéo. Il s'est retrouvé face à ces problèmes de santé après le grave accident de voiture dont il a été victime le samedi 5 juin 2021. Cet accident a coûté la vie à son manager.