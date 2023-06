Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui a procédé au lancement officiel de la campagne de plantation de manguiers de variétés Kent et Amélie, au titre de la campagne agricole 2023, le vendredi 9 juin dernier à Aplahoué. L'objectif est la mise à disposition des agriculteurs, des plants subventionnés par le gouvernement à un pourcentage de 82,6 % et également d'assurer le suivi et la protection de ces plants pour un meilleur rendement de cette filière.

La campagne de plantation de manguiers de variétés Kent et Amélie, au titre de la campagne agricole 2023 consistera à la mise en terre de 120.000 plants certifiés de manguiers de ces deux variétés pour couvrir une superficie de 600 hectares. En effet, le gouvernement a pris cette initiative car, il a l'ambition de hisser le Bénin au rang des premiers producteurs mondiaux de ce fruit, en raison de la forte demande de la mangue sur le marché mondial. La mangue est un fruit beaucoup consommé tant à l'état naturel que transformé partout dans le monde. ‹‹ Le Bénin, absent pour le moment, envisage dans un avenir très proche, de s’insérer avec succès sur ce marché, au grand bonheur des producteurs. Et pour y parvenir, nous devons travailler à nous organiser, à créer les conditions pour la disponibilité et l’accessibilité aux plants et aux intrants spécifiques de qualité, l’accès au financement, le respect des normes de qualité, la mise en place d’une logistique adéquate, la structuration des acteurs. Ce que nous sommes en train de faire déjà », a expliqué le Ministre Gaston Cossi Dossouhoui.

Le préfet du département du Couffo, Christophe Megbédji n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au gouvernement. « Vous avez ainsi voulu améliorer les revenus de nos paysans pour qu’ils puissent vivre de leur travail et aussi rehausser le Produit Intérieur Brut du pays. Soyez-en remerciés », a-t-il déclaré. Les acteurs de cette filière ont également remercié le gouvernement tout en l'exhortant à continuer à mettre à leur disposition, des plants greffés certifiés et subventionnés et à les accompagner pour la disponibilité des intrants nécessaires au bon développement de ces plants et à les aider également dans la lutte contre la mouche des fruits.