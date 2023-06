Le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a dévoilé ce mardi 06 juin 2023 à la salle de conférence du stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou la liste de 25 joueurs qui vont affronter le 17 juin prochain à Cotonou les Lions de la Téranga du Sénégal pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Présents dans l’effectif des Guépards le mois de mars 2023 lors de la double confrontation avec le Rwanda, Jordan Adéoti et Sessi d’Almeida sont écartés de la nouvelle liste du technicien Franco-Allemand. La raison avancée par Gernot Rohr est le rajeunissement de son effectif.

Pour lui, « on est là pour bâtir une équipe pour le futur » et que « le moment est là pour voir des joueurs frais et déterminés ». C’est pour cela insiste-t-il qu’il faille « tenir compte de l’implication de tous les joueurs pour l’équipe nationale » d’une part et d’autre part il faut se « préparer pour l’avenir ». A part l’absence de Sessi d’Almeida et Jordan Adéoti, le sélectionneur national a fait confiance à quatre (04) nouveaux joueurs qui viennent pour la première fois en équipe nationale. Il s’agit de Audey Brandon Agounon (Us Orléans – France), Ricardo Prince Dossou (Asvo – Bénin), Halid Djankpanta (Everton Fc – Angleterre), Andréas Hountondji (Sm Caen – France).

Quant aux joueurs locaux, il en a convoqué cinq (05). On peut citer le gardien de but de As Cotonou, Serge Obassa, Rabiou Sankamao (Aspac), Rachid Moumini (Ayéma Fc) et Imourane Hassane de Loto Popo Fc. A ceux-là, s’ajoute un cinquième jeune, récemment détecté par Gernot Rohr, Narcisse Aguiar de Dadjè Fc d’Aplahoué qui signe son arrivée au sein de la tanière des Guépards. Précisons que la liste du technicien Franco-Allemand contre les Lions de la Téranga du Sénégal reste inédite avec la convocation de sept (07) joueurs de moins de vingt-un (21) ans.

Le cas de Sessègnon et Koukpo

Concernant la sélection du capitaine Stéphane Sessègnon, Gernot Rohr explique qu’il est un « symbole » pour eux et qu’il est là pour transmettre et apporter ses expériences et son savoir faire aux nouveaux joueurs. Il sera accompagné dans sa tâche entre autres de Steve Mounié, Cébio Soukou, Khaled Adénon, Jodel Dossou, Junior Olaïtan, Matteo Ahlinvi, Youssouf Assogba et autres. Quant au cas de Marcellin Koukpo dont il a gardé un mauvais souvenir de lui lorsqu’il était sélectionneur des Super Eagles du Nigéria, il a déclaré que le joueur est actuellement en forme dans son club et a beaucoup progressé. Car pour lui, « c’est la performance en club » qui compte. Signalons que le regroupement des Guépards du Bénin démarre le samedi 10 juin 2023.

Liste des 25 joueurs convoqués par Gernot Rohr

Gardiens

Allagbé Saturnin Dandjinou Marcel Obassa Serge

Défenseurs

Adénon Khaled

Assogbna Youssouf

Hountondji Cédric

Moumini Rachid

Sankamao Rabiou

Tijani Mohamed

Olivier Verdon

Milieux

Agounon Brandon Audey Ahlinvi Mattéo Dokou Dodo Dossou Prince Ricardo Hassane Imourane Kossi Rodrigue Olaïtan Junior

Attaquants