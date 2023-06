Dans un incident qui a attiré l'attention internationale, un navire de guerre chinois s'est approché à moins de 150 mètres du destroyer américain USS Chung-Hoon lors d'une rare mission conjointe canado-américaine naviguant dans le détroit de Taiwan. Il s'agit du dernier mouvement militaire agressif de Pékin dans la mer de Chine méridionale, suscitant des inquiétudes quant à une possible escalade des tensions régionales. Global News était à bord du NCSM Montréal, la frégate canadienne participant à la mission, depuis le 25 mai en mer de Chine méridionale et a été témoin de la quasi-collision depuis l'aile passerelle du navire.

Un navire de la Marine populaire de libération a brusquement accéléré et a coupé devant la proue du Chung-Hoon, une manœuvre que le commandant du NCSM Montréal, le capitaine Paul Mountford, a qualifiée de « non professionnelle ». Lorsque le navire chinois a changé de cap, Mountford a indiqué qu'ils ont immédiatement appelé le navire américain pour lui demander de se déplacer afin d'éviter une collision imminente. Les Américains ont répondu en demandant aux Chinois de rester à l'écart du navire, mais le Chung-Hoon a finalement dû changer de cap et ralentir pour éviter un crash.

Le capitaine Mountford est convaincu que cet incident a été "clairement provoqué par les Chinois". Selon lui, "le fait que cela ait été annoncé à la radio avant de le faire indique clairement que c'était intentionnel." Cette action agressive soulève des questions quant aux intentions de la Chine et à sa volonté de maintenir la stabilité régionale. Le Chung-Hoon et le Montréal ont navigué ensemble dans la mer de Chine méridionale pendant près d'une semaine avant d'entrer dans le détroit de Taiwan. Tout au long de leur transit, Global News a observé des navires de guerre chinois suivre de près le navire canadien à plusieurs reprises, ce qui a augmenté les tensions dans la région.