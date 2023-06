Cinq agents de la police républicaine ont été épinglés par la Brigade économique et financière (Bef) et déposés derrière les barreaux. Ils sont accusés de complicité d’escroquerie avec des cybercriminels détenus en prison. Précisément, ils sont accusés de gérer des transactions financières et d’offrir certaines faveurs au détenu Arnaud Cakpo qui a été mis en prison pour des faits de cybercriminalité.

Après leur audition par le procureur spécial de la Cour de répression les infractions économiques et du terrorisme, 5 agents de la police républicaine ont été déposés en prison vendredi 2 juin 2023. Ils sont accusés de complicité d'escroquerie avec des cybercriminels en prison. En fait, les dirigeants béninois ont entamé une riposte contre la cybercriminels depuis plusieurs mois. Laquelle riposte a permis de mettre la main sur plusieurs centaines de cybercriminels qui ont été déposés en prison. Cependant, il aurait été constaté que même étant en prison, certains détenus disposent de téléphones et continuent leurs activités. Ceci avec la complicité de certains agents de police qui aident ces détenus en effectuant pour leur compte, certaines courses dont les transferts d'argent. C'est ainsi que la Brigade économique et financière a mené des enquêtes qui ont permis de mettre la main sur cinq agents de la police, soupçonnés. Il s’agit de: Fréjus Worou, Emmanuel Sowanou, Toussaint Biaou, Piere Alitchaou, et Semiou Ketounou. Après qu'ils soient présentés au Procureur spécial de la Criet, ces derniers ont été placés sous mandat de dépôt.