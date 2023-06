C’est en pleine campagne électorale que l’ancien président américain Donald Trump fait face à une nouvelle affaire. En effet, dans un enregistrement de 2021, le milliardaire républicain a confirmé avoir en sa possession un document classifié du Pentagone. Il s’agit d’un document sur une éventuelle attaque contre l’Iran. L’information a été révélée par la chaîne de télévision américaine, CNN, hier mercredi 31 mai 2023. Elle a par ailleurs précisé que ledit enregistrement se trouve actuellement chez les procureurs fédéraux.

Il aurait aimé partager ces informations

Toutefois, le média n’a pas confirmé les dires de l’ex-président. Selon CNN, dans l’enregistrement, Donald Trump a fait savoir qu’il avait gardé lesdits documents après avoir quitté la Maison Blanche. Toujours dans cette affaire, deux sources ont confié à CNN que le prédécesseur de Joe Biden aurait aimé partager les informations qu’il détient. Cependant, il était conscient qu’il ne pouvait pas le faire parce qu’il n’avait plus les mêmes capacités pour déclassifier ce type de document. Suite à la divulgation de ces informations, le camp de l’ex-président a réagi. Steven Cheung, porte-parole de Donald Trump, a dénoncé une « persécution politique ».

Article similaire Offensive russe: inquiétude aux USA après la fuite de documents secrets Une fuite de documents secrets américains relatifs à des évaluations et rapports des services de renseignement américains sur l'offensive lancée par la Russie en Ukraine…

« Les fuites des partisans radicaux derrière cette persécution politique sont conçues pour attiser les tensions et poursuivre le harcèlement médiatique du président Trump et de ses partisans » a-t-il déclaré. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le camp de Donald Trump évoque une persécution politique face à plusieurs accusations. Après avoir été inculpé dans l’affaire de l'achat du silence de l’actrice de films pour adultes, Stormy Daniels, il avait réagi en dénonçant « persécution politique et une ingérence dans l'élection » présidentielle de 2024 avant de parler de « chasse aux sorcières » qui « se retournera contre Biden ».