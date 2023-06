Un nouveau chapitre de l'histoire économique globale du dollar contre le yuan se dévoile ce lundi, lorsque plusieurs actions de sociétés chinoises, dont celles des géants Alibaba et Tencent, seront disponibles en yuan sur le marché boursier de Hong Kong. Ces actions seront cotées et négociées simultanément en yuan et en dollar de Hong Kong. Cette mesure, destinée dans un premier temps aux investisseurs étrangers détenteurs de yuans, devrait s'ouvrir par la suite aux investisseurs de Chine continentale via la liaison Hong Kong-China Stock Connect.

L'émission de ces actions en yuan est un signe fort de la volonté de la Chine de promouvoir l'internationalisation de sa devise. Selon Ding Wenjie de China Asset Management, cette initiative pourrait à terme s'étendre à d'autres types de titres, tels que les titres de dette ou même les actifs alternatifs. Cependant, l'intérêt initial pour ces actions cotées en yuan pourrait être modeste en raison des risques potentiels, tels que la dépréciation de la monnaie chinoise et le ralentissement de l'économie.

Les efforts de la Chine pour renforcer la place du yuan sur la scène mondiale ont déjà commencé à porter leurs fruits. En effet, le Pakistan a récemment effectué son premier paiement pour l'importation de brut russe en yuan, ce qui marque une avancée significative dans l'adoption internationale de la devise chinoise.

Cependant, le yuan reste loin derrière le dollar américain, qui domine toujours largement les paiements internationaux. Malgré une légère croissance ces deux dernières années, la part du yuan n'est que de 2,29%. Néanmoins, l'initiative de la Chine marque un pas significatif vers l'établissement du yuan comme une véritable alternative au dollar américain sur la scène internationale.