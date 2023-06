L’ex international béninois Rudy Gestede, à 34 ans, a officiellement mis fin à sa carrière de footballeur. Il l’a annoncé dans un communiqué de presse publié sur son compte Linkedin. « Après 15 ans de football, j’ai décidé de prendre ma retraite » a-t-il écrit. L’ancien joueur des Guépards du Bénin a, dans la foulée, dévoilé ce qu’il entend faire après sa retraite sportive. Selon lui, il a « toujours été attentif à ce qui se passe dans les coulisses des clubs ». C’est pourquoi, il avait « l’intention d’en faire partie une fois » que son « temps sur le terrain serait terminé ».

Ainsi, pour son après-carrière, Rudy Gestede ne compte pas s’éloigner pour autant du milieu footballistique. Il a laissé entendre qu’il va « maintenant commencer le cours de directeur général d’organisations sportives en juillet prochain » et que cela lui permettra d’approfondir sa compréhension de l’industrie et de développer ses compétences. Pour lui, cela va donc le préparer ainsi « à un rôle de leader dans un club de football». Il faut signaler que l’ancien avant-centre des Guépards du Bénin a été formé au FC Metz. Il a joué en France, en Angleterre, en Australie, en Grèce et en Iran. Il a joué 363 matchs en clubs pour 86 buts. Arrivé en équipe nationale du q en 2013 où il vient de prendre sa retraite internationale quatre ans plus tard, Rudy Gestede a inscrit 3 buts en 11 sélections.