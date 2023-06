La tournée «’’Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023 » était le 22 juin 2023 à l’étape de la ville de Rennes. La délégation béninoise conduite par le Directeur général de l’APIEx, Laurent Gangbès a rencontré à Rennes des acteurs économiques de cette ville. Le fait marquant du passage de la délégation béninoise à Rennes est le vif enthousiasme de la forte présence de jeunes talents dynamiques au cours de la rencontre. Ces jeunes talents dynamiques sont déterminés à mettre leur expertise au service du développement du Bénin. Ils ont été conquis par les explications des différents membres de la délégation béninoise sur les opportunités d’investissement et les projets de croissance puisque cela a créé un élan prometteur pour la coopération entre Rennes et le Bénin.

Quant aux acteurs économiques rennais, ils ont exprimé leur volonté de partager leur savoir-faire et de contribuer activement au développement du Bénin. Les jeunes entrepreneurs ont également abordé dans le sens que ces acteurs économiques rennais, en déclarant qu’ils sont prêts à collaborer avec les acteurs béninois pour développer des projets innovants et durables, contribueront ainsi à la croissance économique mutuelle. Il faut signaler que l’étape de Rennes s’est achevée avec la visite de MG2MIX, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pré mélanges et de premix destinés à la nutrition animale. Leur expertise et leur engagement envers la santé et le bien-être des animaux en font donc un partenaire de choix pour les éleveurs et les acteurs de l’industrie de l’élevage.

Les discussions sont très avancées entre les responsables de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ceux de MG2MIX pour que cette entreprise s’installe dans la zone économique spéciale. L’installation éventuelle de MG2MIX au Bénin représenterait une avancée significative dans le renforcement du secteur de la nutrition dans le pays et va aussi stimuler la production animale, améliorer la qualité de l’alimentation animale et soutenir le développement de l’industrie et de l’élevage du Bénin.