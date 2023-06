La Chine continue de montrer sa force croissante dans le secteur spatial en battant son propre record de lancement de satellites. Le 15 juin, une fusée Longue Marche 2D a décollé du centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans le nord de la Chine, emportant avec elle 41 satellites. Cela a battu le record précédent de 26 satellites que la Chine avait établi quelques jours auparavant avec une fusée Lijian 1. La fusée Longue Marche 2D, qui mesure 41 mètres de haut, a réussi à placer ces satellites en orbite terrestre basse. Il est intéressant de noter que de nombreux carreaux d'isolation ont été vus tombant de la fusée lors de son ascension dans le ciel, comme le montrent les images impressionnantes de son lancement.

Dans le cadre de cette mission, la Chine a lancé des satellites Jilin-1 GF06A0, Jilin-1GF03D, HEGS-1 et Jilin-1 PT02A01/02, tous développés par l'entreprise de satellites de télédétection commerciale Changguang Satellite (CGST). CGST est une entreprise issue d'un institut faisant partie de l'Académie chinoise des sciences et basée à Jilin, dans le nord-est de la Chine. Selon les rapports, CGST a l'ambition de mettre plus de 300 satellites en orbite d'ici 2025.

Alors que la Chine marque son nom dans le domaine des lancements de satellites, elle ne s'arrête pas là. La Chine développe également une constellation de satellites Internet appelée "Guowang", ou le réseau national. Cette constellation est conçue pour rivaliser avec la constellation Starlink de SpaceX. L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a récemment annoncé qu'elle lancerait ces satellites à bord de sa fusée Longue Marche 8, et augmenterait la capacité de production de ses véhicules de lancement pour aider à placer environ 13 000 satellites en orbite.

La Chine a fait de rapides progrès dans plusieurs secteurs notamment le domaine militaire mais aussi le spatial et s'affirme comme un concurrent majeur des USA. Avec ses récents succès de lancements de satellites et ses projets ambitieux tels que Guowang, la Chine semble se préparer à rivaliser de plus en plus avec les États-Unis dans l'espace. De plus, le pays a annoncé son intention d'envoyer des humains sur la Lune d'ici 2030 et envisage également une mission habitée vers Mars. Les prochaines années promettent d'être passionnantes alors que la Chine continue de repousser les limites de ce qui est possible dans l'exploration spatiale.