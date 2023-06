Dans un contexte de tension dans le monde, la Chine a entrepris la construction d’un radar de navire de guerre de 2 800 milles et 30 MW. Il s’agirait en réalité du plus puissant système de radar naval au monde. Selon les précisions apportées par le média chinois South China Morning Post, ceci aurait une puissance de pointe de 30 mégawatts. Si le projet allait à son terme, il permettrait aux forces chinoises de détecter les missiles entrants jusqu'à 4 500 km. Il s’agit de la distance qui sépare en effet la Chine du Nord de l’Australie.

Le nouveau système que développe la Chine peut également suivre plusieurs cibles dans un rayon de 3 500 km. Le projet est dirigé par le professeur agrégé Sun Donyang de l'Université des sciences et technologies d'Harbin. Selon les confidences du scientifique au média, le radar pouvait être installé sur de nouveaux navires de guerre chinois. Pour l’heure, les navires actuels sont équipés de radars avec une portée de travail limitée à seulement quelques centaines de kilomètres.

Comparé aux radars traditionnels, le nouveau système en construction a un nombre significativement plus élevé d'émetteurs-récepteurs, des dizaines de milliers. Les États-Unis disposent actuellement du plus puissant radar au monde. Il s’agit du radar AN/FPS-85 de Floride, propriété de l'US Space Force. Il a une surface au sol de plus de 23 000 mètres carrés. Toujours selon les confidences qui ont été faites par les scientifiques chinois, d’énormes difficultés ont été rencontrées dans la conception de ce système.