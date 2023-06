Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont atteint un niveau critique cette semaine, alors que le ministère russe de la Défense a annoncé avoir détruit le "dernier navire de guerre" ukrainien dans le port d'Odessa. Les informations proviennent du porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, qui a déclaré que le navire ukrainien Yuriy Olefirenko avait été détruit sur un navire de guerre amarré dans le port. "Le dernier navire de guerre de la marine ukrainienne, le Yuriy Olefirenko, a été détruit sur un navire de guerre amarré dans le port d'Odessa", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, selon The Telegraph.

Selon les déclarations officielles, le Yuriy Olefirenko a été touché par des missiles de haute précision, lancés par les forces russes, a en croire les informations rapportées par l'agence de presse Reuters. Cette annonce a rapidement fait les gros titres, bien que les affirmations des deux côtés n'aient pas encore été vérifiées de manière indépendante. L'Ukraine a admis que de lourdes frappes aériennes russes avaient endommagé l'infrastructure du port d'Odessa, mais n'a pas encore confirmé la destruction du navire. Le Yuriy Olefirenko, un navire de débarquement de l'ère soviétique, aurait joué un rôle important dans les opérations ukrainiennes, en particulier lors de la libération de Kherson l'année dernière.

Il aurait également soutenu des missions sur le Kinburn Spit, une bande de terre s'étendant dans la mer Noire où elle rencontre le fleuve Dnipro. Cette escalade des tensions survient alors que la Russie a rarement ciblé le port d'Odessa depuis la signature de l'Initiative pour les céréales de la mer Noire, soutenue par l'ONU, l'année dernière. Cet accord a permis à l'Ukraine de reprendre les exportations de céréales via la mer Noire pour atténuer la crise alimentaire mondiale causée par l'offensive lancée par la Russie en Ukraine.

Depuis plus d'un an maintenant, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Les combats qui impliquent les forces armées russes et ukrainiennes ont depuis le mois de Février de lourdes conséquences. Plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie au cours des combats et le bilan des dégâts matériels ne fait que s'alourdir avec le temps. Ces dernières semaines, la Russie essuie de nombreuses attaques de toute part contre les infrastructures du pays dirigé par Vladimir Poutine.