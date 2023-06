Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont fortement dégradées ces derniers temps. Les deux superpuissances mondiales sont en désaccord sur de nombreux points, mais le principal point de friction réside au niveau du dossier taïwanais. Avec l’avènement du conflit russo-ukrainien, de nombreux experts affirment que la Chine serait grandement tentée de reproduire le même scénario avec Taïwan. L’empire du Milieu de son côté n’a jamais caché son intention de procéder à une réunification avec l’ancienne île de Formose. Pékin et Taipei se regardent désormais en chiens de faïence.

Les USA, alliés historiques de Taipei mettent régulièrement en garde la Chine contre toute opération militaire sur le sol taiwanais. Pékin de son côté ne se prive pas d’indiquer que toute ingérence dans ses affaires internes pourrait entraîner des répercussions dommageables. C’est dans ce climat électrique que Washington et Pékin participent actuellement à des manœuvres maritimes conjointes en Indonésie. C’est l’Indonésie qui a initié cet exercice dénommé "Komodo" qui va s’étaler de ce lundi 05 juin au jeudi 08 juin. Les Américains y ont déployé une frégate légère alors que les autorités chinoises ont annoncé avoir envoyé un destroyer et une frégate. Ces manœuvres maritimes visent à améliorer la coordination entre les États afin d’optimiser le processus de réponse en cas d’urgence internationale comme la réponse aux catastrophes naturelles ou les missions humanitaires.

D’autres pays comme la Russie et l’Australie participeront également à ces manœuvres maritimes dans les eaux indonésiennes. Jakarta a réussi un véritable coup de maître en réunissant autour d’un objectif commun des nations qui se vouent une certaine animosité. Cela prouve qu’au-delà des divergences et des frictions les nations peuvent s’entendre sur le minimum afin de créer un climat propice à la paix,l’entraide et la solidarité.