Le président polonais, Andrzej Duda, a récemment fait une déclaration concernant la situation en Ukraine et les actions du président russe, Vladimir Poutine. Selon Duda, Poutine n'a jamais perdu une guerre mais il espère que cette fois-ci la guerre qui a éclaté en Ukraine depuis le mois de Février de l'année se soldera par la perte de la Russie. Ses commentaires ont été faits lors d'une conversation avec Almar Latur, PDG de Dow Jones et éditeur du Wall Street Journal. Duda a souligné que la situation actuelle en Ukraine est très préoccupante, avec des pertes humaines importantes chaque jour.

Il a fait remarquer que la Russie, en tant que superpuissance nucléaire, possède d'énormes stocks d'armes. Cependant, il a également noté que l'armée russe serait considérée comme ayant perdu la guerre si elle franchissait les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Le président polonais a également souligné que la défaite de Poutine se manifeste par le fait que davantage de pays ont rejoint l'OTAN, renforçant ainsi cette alliance. Il a ajouté que la Russie se mobilise de plus en plus et que son économie est en mode préparation de guerre.

« La défaite de Poutine réside également dans le fait que davantage de pays ont rejoint l'OTAN, qui est plus forte que jamais. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire autant. La guerre continue, la Russie se mobilise de plus en plus et l'économie russe passe sur le pied de guerre », a déclaré le président polonais. Duda a également mentionné le fait que la Finlande a récemment rejoint l'OTAN, ce qui, selon lui, est une défaite pour Poutine. Il a noté que pendant de nombreuses années, le peuple finlandais avait hésité à renoncer à sa neutralité, mais cette décision récente montre que la Russie n'a pas réussi à maintenir son influence dans la région.