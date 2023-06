Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a signé un mémorandum avec l'International Fertilizer Development Center (IFDC), dans le cadre de la phase 3 du projet ACMA consacrée à l'utilisation des engrais. La signature a eu lieu ce mardi 06 juin au Ministère de l'Agriculture. Pour le ministre de l'agriculture Gaston Dossouhoui ‹‹ les engrais devraient être un cheval de bataille pour tous les pays ››.

Alors, pour la fertilisation des sols et l'accompagnement des agriculteurs béninois face aux aléas climatiques, le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a noué un partenariat avec l'International Fertilizer Development Center (IFDC), qui s'investit dans l'amélioration durable de la productivité agricole à travers une meilleure santé des sols et la nutrition des plantes. Lequel centre aura à veiller au ‹‹ renforcement de la chaîne des valeurs d'engrais, à la gestion de la santé et de la fertilité du sol, et à l'atténuation des risques liés aux changements climatiques ››, d'après Henk van Duijn, président de l'IFDC.

International Fertilizer Development Center est une organisation indépendante à but non lucratif créée en 1974 qui s'est donnée pour objectif principal, la recherche innovante et la diffusion des solutions agricoles durables pour améliorer la santé des sols, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dans le monde entier. Son siège mondial est en Alabama aux États-Unis. L’IFDC s’est installé au Bénin en 2003, et a obtenu son accord de siège en 2009. Il intervient dans une trentaine de pays, majoritairement en Afrique.