L’autonomisation en énergie électrique du Bénin se précise de plus en plus. Grâce au concours de ses partenaires, les efforts du gouvernement béninois se sont accélérés. Cela s’est traduit le mercredi 21 juin 2023 avec l’inauguration de quatre nouveaux postes électriques Aéroport - Fidjrossè - Gbedjromèdé- et Vèdoko construits dans le cadre du projet « Distribution d'électricité » du 2ème Programme du Bénin pour le Millénium Challenge Account. L’enceinte de la CEB Vèdoko à Cotonou a été retenue pour abriter la cérémonie d’inauguration de ces quatre postes électriques.

Ces infrastructures ont coûté 283.000.000 dollars soit environ 170 milliards de FCFA. Pour le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, la mise en service de ces 4 sous-stations électriques contribuera au renforcement de la sécurité et du développement des activités économiques dans la capitale économique du Bénin et environs. Et à Gérard Zagrodnik, directeur Général de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) d’affirmer que les nouveaux équipements vont permettre de couvrir la croissance et les besoins industriels. Quant à l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan, il a laissé entendre que « les États-Unis et le Bénin se sont associés pour fournir de l’énergie électrique au peuple béninois à travers d’importants investissements ».

Ses propos ont été renchéris par la Présidente Directrice Générale du Millennium Challenge Corporation (MCC), Alice Albright qui a rassuré de l'engagement et de la détermination du peuple américain à toujours accompagner le peuple du Bénin pour son autonomisation énergétique. Quant au Coordonnateur national du Millennium Challenge Account II (MCA-Bénin II), Gabriel Dégbégni a invité la SBEE à bien entretenir les ouvrages grâce aux techniciens qui ont été formés dans le cadre de ce projet pour que les populations puissent bénéficier des fruits sur plusieurs générations.

« Ces nouvelles sous-stations électriques sont d’une importance stratégique pour le Bénin. Elles représentent une avancée majeure du sous-secteur de l’énergie avec une capacité totale additionnelle de 462 MVA contre les 136 MVA initialement disponibles » a indiqué le Secrétaire d’État à l’Énergie, Edouard Dahome avant de rassurer la partie américaine que « toutes les dispositions seront prises pour la pérennisation des acquis » tout en remerciantle Gouvernement américain pour le 2ème compact du MCA axé sur le secteur de l’énergie.