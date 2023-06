Le leader du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, a précipité sa rébellion armée le week-end dernier parce qu'il savait que le président russe Vladimir Poutine était sur ses traces, selon le Wall Street Journal. Initialement selon le média, Evgueni Prigojine prévoyait de capturer des responsables russes. Les services de renseignement russes, également connus sous le nom de Service fédéral de sécurité (FSB), ont eu connaissance des plans de mutinerie de Prigojine environ 48 heures avant leur exécution, ce qui expliquerait qu'il ait changé de plan en décidant de marcher vers Moscou.

La rébellion a commencé samedi lorsque les soldats de Wagner ont pénétré dans la ville du sud de Rostov-on-Don et ont saisi des installations militaires à Voronej, avant de prévoir de se rendre à Moscou. Cependant, le groupe Wagner a annulé sa marche à seulement 200 kilomètres de Moscou après qu'un prétendu accord ait été conclu, prévoyant l'exil de Prigojine au Bélarus. Selon le rapport du Wall Street Journal, le chef de Wagner souhaitait initialement capturer deux des plus hauts responsables militaires russes : le ministre de la Défense Sergueï Choigou et le chef de l'état-major général russe, le général Valery Gerasimov.

Comment la Russie dribble les occidentaux en contournant les sanctions Malgré les sanctions imposées à la Russie par l'Union européenne, le bois russe continue de venir sur le marché européen. L'interdiction d'importation du bois russe…

Prigojine a attaqué régulièrement ces deux hauts responsables militaires publiquement depuis plusieurs mois concernant la guerre en Ukraine. Leur querelle s'est intensifiée plusieurs semaines avant la tentative de rébellion avortée lorsque Choigou a annoncé que les soldats de Wagner devraient signer des contrats avec son ministère. Prigojine pensait initialement que les soldats russes se retourneraient contre leurs commandants et rejoindraient la mutinerie, selon le Wall Street Journal.

Le général Viktor Zolotov, commandant de la Garde nationale de Russie et directement subordonné à Poutine, a déclaré aux médias d'État mardi que les autorités étaient au courant des intentions de Prigojine avant qu'il ne lance sa tentative. "Des fuites spécifiques concernant les préparatifs d'une rébellion devant commencer entre le 22 et le 25 juin ont été divulguées depuis le camp de Prigojine", a déclaré Zolotov, selon le Wall Street Journal. Les agences de renseignement occidentales auraient également été informées des plans de Prigojine en examinant des images satellites et en interceptant des communications électroniques, selon le rapport.

Il y a quelques heures, nous annoncions dans un précédent article publié sur notre site internet que des hauts gradés de Wagner en Syrie ont été mis aux arrêts. L'information a été rapportée par plusieurs médias internationaux dans leurs parutions. « Des membres des armées syrienne et russe ont arrêté plusieurs membres de Wagner présents en Syrie », a notamment rapporté le média Sky News Arabia.