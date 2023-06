La tension entre la Russie et les États-Unis atteint un nouveau sommet alors que la Russie accuse les agences de renseignement américaines d'avoir piraté des milliers d'iPhone appartenant à des utilisateurs russes et à des diplomates étrangers dans le pays. Cette déclaration a été faite par le Service fédéral de sécurité russe (FSB) hier jeudi 01er Juin 2023, qui affirme avoir découvert une "action de renseignement" d'envergure ayant compromis les téléphones des Russes ainsi que ceux des diplomates d'Israël, de Syrie, de Chine et des membres de l'OTAN.

Le FSB, successeur du service d'espionnage du KGB de l'ère soviétique, a pointé du doigt Apple, affirmant que l'entreprise technologique travaillait en étroite collaboration avec les agences d'espionnage américaines, dont la National Security Agency (NSA). Cependant, aucune preuve concrète n'a été fournie pour étayer ces allégations. De son côté, Apple a répondu à ces accusations dans un communiqué, sans préciser si les iPhones en Russie avaient effectivement été piratés. La société basée en Californie a nié catégoriquement avoir travaillé avec les autorités pour compromettre ses appareils.

"Nous n'avons jamais travaillé avec un gouvernement pour insérer une porte dérobée dans un produit Apple et nous ne le ferons jamais", a déclaré le géant technologique. La réaction de la NSA à ces allégations n'a pas encore été communiquée. La question reste donc en suspens, avec des conséquences potentiellement majeures pour les relations déjà tendues entre les deux pays. Par ailleurs, dans un contexte similaire, le directeur général de la société de cybersécurité Kaspersky Lab a révélé qu'une "cyberattaque ciblée extrêmement complexe et professionnelle" avait touché de nombreux cadres supérieurs.

La rivalité entre la Russie et les États-Unis s'est intensifiée ces dernières années, alimentant des tensions géopolitiques majeures. Des différends politiques, économiques et territoriaux ont exacerbé les relations déjà tendues entre les deux pays. Les conflits en Ukraine et en Syrie ont été des points de friction majeurs, avec des positions diamétralement opposées. Les accusations d'ingérence dans les élections, les cyberattaques, et les scandales d'espionnage ont également contribué à la méfiance réciproque. Les deux puissances se font face dans une lutte pour l'influence mondiale, et cette rivalité continue d'affecter les relations internationales, créant une atmosphère de confrontation permanente.