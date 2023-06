L'Arabie saoudite a récemment pris une nouvelle initiative dans la lutte contre le terrorisme en rejoignant la présidence d'un groupe de réflexion dédié aux affaires africaines. Cette décision intervient principalement en réponse aux menaces posées par les terroristes de Daech, qui sont actifs dans plusieurs régions du continent noir. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan Al Saud, a annoncé avec enthousiasme l'engagement de son pays dans la lutte contre l'organisation terroriste en Afrique lors d'une réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, qu'il a co-présidée à Riyad aux côtés de son homologue américain, Antony Blinken.

Dans ses déclarations, le ministre a souligné que l'Arabie saoudite rejoignait la présidence de ce groupe de réflexion aux côtés du Maroc, des États-Unis, de l'Italie et du Niger. Cette collaboration internationale renforce les efforts visant à faire face aux dangers que représente Daech dans plusieurs régions africaines. Faisal bin Farhan a également insisté sur le fait que la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme nécessite des efforts supplémentaires pour convaincre les esprits. Il a affirmé que cette bataille doit être menée non seulement par le biais des médias, de la culture et de l'éducation, mais aussi par la mise en place d'un modèle concret pour un avenir meilleur, fondé sur la tolérance, l'ouverture, le développement durable et la prospérité.

Pour rappel, l'Afrique fait face à une montée préoccupante des groupes terroristes ces dernières années. Des organisations extrémistes, telles que Boko Haram, Al-Shabaab et Daech, ont semé la terreur et la violence dans plusieurs régions du continent. Les attaques perpétrées contre les civils, les forces de sécurité et les institutions étatiques ont des conséquences dévastatrices sur les populations locales, la stabilité politique et le développement économique. Face à cette menace croissante, de nombreux pays africains ont renforcé leur coopération régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme, renseigner les services de sécurité et promouvoir la résilience communautaire. Une réponse collective et coordonnée est essentielle pour contrer efficacement ces groupes et restaurer la paix et la sécurité en Afrique.