Une importante délégation de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations, de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (en charge du développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ)) et ses partenaires effectuent du 19 au 27 juin 2023 en France une tournée ‘’Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023’’. Cette tournée ‘’Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023’’ se déroulera dans plusieurs villes françaises à savoir Marseille le lundi 19 juin 2023, Lyon le mardi 20 juin 2023, Paris le mercredi 21 juin2023, Rennes le jeudi 22 juin 2023, Nantes le vendredi 23 juin 2023 et Louviers le lundi 26 juin 2023.

Ladite tournée ‘’Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023’’ a pour entre autres objectifs de présenter les atouts de la zone économique spéciale et d’encourager les investisseurs français et internationaux à explorer les opportunités exceptionnelles d’investissement au Bénin. ( Lire ci-dessous le communiqué )