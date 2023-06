Plus d’un an après le début de l’ « opération spéciale » russe en Ukraine perçue par l’occident comme une invasion, plusieurs pays ont appelé à la fin du conflit. Au nombre de ces derniers figure l’Indonésie qui a proposé, ce samedi 3 juin 2023, un plan de paix pour mettre fin aux heurts entre les deux pays. Selon les informations de la presse internationale, Prabowo Subianto, ministre indonésien de la Défense, a montré sa proposition au cours d’une conférence de presse sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique, qui s'est tenue à Singapour. Tout en mettant l’accent sur le fait que les pays d’Asie étaient très affectés par cette guerre, il a appelé Moscou et Kiev à « s’engager à cesser immédiatement toutes hostilités ».

Le président indonésien était allé en Ukraine et en Russie

Le ministre indonésien a continué en recommandant à terme un « référendum dans les zones disputées » organisées par l’ONU. Notons que ce n’est pas la première fois que l’Indonésie fait un pas en faveur de la paix entre la Russie et l’Ukraine. En effet, alors que le pays présidait le sommet du G20, le président indonésien Joko Widodo était allé en Ukraine et en Russie pour rencontrer les présidents des deux pays. Pour rappel, l’Indonésie n’est pas le premier pays à plaider pour la paix en Ukraine. La Chine avait aussi engagé des discussions avec l’Ukraine dans ce sens.

Le président chinois Xi Jinping avait eu un premier entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, marquant une ouverture diplomatique entre les deux pays. Cet entretien entre les deux chefs d’État avait été qualifiée de positive par le président ukrainien, qui avait dit espérer que cela contribuerait à développer les relations bilatérales entre Kiev et Pékin. Se plaçant en tant que médiateur potentiel dans la crise ukrainienne, la Chine avait proposé en février un plan de paix en douze points. Cependant, il a été accueilli avec scepticisme par les pays occidentaux, mais Kiev y voit un signe de l'engagement de Pékin à trouver une solution à la guerre.