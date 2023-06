Au cours de l’année écoulée, les riches ont connu une baisse de leur fortune. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude qui a été réalisée par le cabinet de conseil Capgemini. Il s’agit du plus grand recul observé au cours de ces dix dernières années. Selon l’étude du cabinet rendue publique ce jeudi, il a été remarqué un recul du nombre des personnes dont l'argent disponible hors résidence principale dépasse le million de dollars.

À en croire d’autres précisions apportées, ce nombre aurait reculé de 3,3% en 2022 à 21,7 millions de personnes. «Cela représente le plus grand recul en dix ans, en raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques», a justifié le rapport du cabinet de conseil Capgemini. On retient qu’au total, 71 pays ont été évalués dans son rapport. Le cabinet Capgemini a eu recours à un système de recensement statistique et une représentation graphique appelée la courbe de Lorenz pour atteindre ses résultats. La situation serait fortement liée à la guerre en Ukraine.

Article similaire La nouvelle menace de Moscou concernant un accord en pleine guerre en Ukraine La Russie a récemment évoqué la possibilité de remettre en question l'accord céréalier en raison de ce qu'elle considère comme des obstacles à ses exportations…

Elle a entraîné une montée de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt des banques centrales. Au cours de l’année écoulée, les indices boursiers ont également connu un recul considérable. Selon les confidences qui ont été faites par Elias Ghanem, directeur de la recherche financière du groupe Capgemini, à l’Agence de presse française, «il y a forcément une corrélation » entre l'évolution des indices boursiers et celle des fortunes. Il a expliqué cette situation par la signification de fortune qui est selon lui constituée d'actifs financiers. Ce recul a été beaucoup remarqué sur les continents américain et européen.