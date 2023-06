Le réseau social de partage de vidéos, TikTok, connaît un succès retentissant au Kenya, selon l'étude réalisée par Reuters Institute intitulée Digital News Report 2023. En effet, le pays d'Afrique de l'Est se place en tête concernant la popularité de Tiktok. Mais ce n'est pas le seul pays de l'Afrique à se hisser dans le top 5. On retrouve également dans le classement des pays comme le Pérou, 4è sur la liste avec 48% d'usage et la Malaisie et les Philippines qui ferme le classement avec 42% chacun.

1- Le Kenya, leader incontesté de TikTok

Le Digital News Report 2023 du Reuters Institute dévoile que 54% des internautes kenyans plébiscitent TikTok comme leur réseau social préféré pour toutes sortes de demandes. Cependant, seulement 29% des utilisateurs se rendent sur cette plateforme dans le but de s'informer. Cette donnée démontre que TikTok est avant tout un espace de divertissement et de partage pour les utilisateurs kenyans.

L'engouement pour TikTok au Kenya peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, l'application offre une interface simple et conviviale qui permet à chacun de créer et de partager facilement des vidéos créatives. D'autre part, TikTok propose un contenu varié et divertissant, allant des danses et des défis viraux aux tutoriels de maquillage et aux blagues humoristiques. Ce mélange d'authenticité et de divertissement semble séduire les utilisateurs kenyans.

2- La Thaïlande, une place sur le podium

En dehors du continent africain, la Thaïlande occupe une place de choix sur TikTok. Avec 51% des utilisateurs d'Internet préférant cette plateforme, le pays se hisse à la 2è place sur le podium du classement mondial. TikTok est devenu une véritable tendance en Thaïlande, offrant aux utilisateurs un espace pour exprimer leur créativité, partager leur culture et se connecter avec une communauté diversifiée.

La popularité de TikTok en Thaïlande s'explique par la volonté des utilisateurs de se démarquer et de faire valoir leurs talents. Les danses traditionnelles, les plats locaux et les coutumes thaïlandaises sont largement partagés sur la plateforme, permettant aux utilisateurs de promouvoir leur culture auprès d'un large public. Cette créativité et cette ouverture sur le monde font de TikTok un outil incontournable pour les jeunes Thaïlandais.

3- L'Afrique du Sud, une présence forte sur TikTok

Le rapport souligne également la présence remarquable de l'Afrique du Sud sur TikTok. Ce pays d'Afrique australe occupe la troisième place du classement, avec 50% des demandes générales des utilisateurs et 22% de requêtes concernant les actualités. Cette popularité témoigne de l'engagement des utilisateurs sud-africains sur cette plateforme, qui est devenue un lieu d'expression et d'échange pour la population locale. Les raisons de ce succès en Afrique du Sud sont similaires à celles du Kenya.

TikTok offre un espace de créativité et d'expression où les utilisateurs peuvent partager leurs talents et leurs passions avec une communauté internationale. En outre, l'application permet de créer des liens sociaux et de découvrir de nouvelles tendances, ce qui renforce son attrait auprès des utilisateurs sud-africains. Il faut préciser que les auteurs de l’étude précisent que "les résultats ne doivent pas être considérés comme représentatifs au niveau national" pour le Kenya et l’Afrique du Sud. Les auteurs de l'enquête auraient ciblé personnes âgées de 18 à 50 ans et aurait été mené en anglais.

Montée spectaculaire

TikTok connaît une montée en puissance spectaculaire dans le monde des réseaux sociaux. Avec son format de vidéos courtes et captivantes, il a su conquérir les utilisateurs du monde entier. Cette plateforme offre un espace d'expression créatif où chacun peut partager ses talents, ses passions et sa personnalité. Des danses virales aux sketchs comiques en passant par les tutoriels et les challenges, TikTok offre un divertissement sans fin. Les utilisateurs sont attirés par la possibilité de devenir des créateurs de contenu et de se connecter avec une communauté mondiale. TikTok est devenu bien plus qu'une simple application, c'est un phénomène culturel qui ne cesse de gagner en popularité.