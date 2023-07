Donald Trump s'est exprimé une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine et a abordé également la question de la Chine lors d'une récente interview avec Reuters. L'ancien président américain qui veut une nouvelle fois le Bureau Ovale a déclaré que les États-Unis devraient jouer un rôle de médiateur pour négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine, profitant de la position affaiblie du président russe Vladimir Poutine à la suite du défi du groupe Wagner. Dans cette interview, Trump a exprimé son souhait de mettre fin à la guerre en Ukraine, déclarant : "Je veux que les gens arrêtent de mourir à cause de cette guerre ridicule".

Il a suggéré que l'Ukraine puisse concéder un territoire à la Russie dans le cadre d'un accord de paix, mais a également souligné que les Ukrainiens qui ont défendu leur terre avec vaillance méritaient une reconnaissance pour leurs efforts. Une proposition qui risque d'irriter Kiev qui tient à l'intégrité de son territoire. En janvier dernier, Zelensky affirmait : "Notre objectif est de libérer l'ensemble de nos territoires". Au cours de son intervention, Trump a également souligné l'importance d'avoir un médiateur ou un négociateur compétent pour faciliter les pourparlers de paix entre les deux parties. Il a fait allusion au manque de leadership actuel dans ce domaine, déclarant que les États-Unis avaient besoin du "bon médiateur" pour parvenir à un accord. Cependant, il n'a pas précisé s'il se présenterait comme médiateur lui-même.

Alors que le président Biden et ses alliés de l'OTAN ont fermement soutenu l'Ukraine et appelé la Russie à abandonner les territoires saisis, Trump a noté que Poutine semblait affaibli par la rébellion éphémère du chef du groupe Wagner. Cependant, il a également averti contre un changement de régime en Russie, mettant en avant les incertitudes liées à une alternative inconnue au régime actuel. Pour Trump, le rôle du président est de jouer celui d'un pacificateur. Il a souligné que la priorité des États-Unis devrait être de réunir la Russie et l'Ukraine pour négocier un accord de paix. Il a exhorté les deux parties à saisir cette opportunité et a déclaré : "C'est le moment de le faire, de rassembler les deux parties pour forcer la paix."

Ce n'est pas la première fois que l'ancien président Trump se prononce sur la guerre en Ukraine. Au départ l'ancien président Donald Trump s’était exclamé « c’est du génie » en se prononçant sur la stratégie du chef du Kremlin en Ukraine. Par la suite, il a adopté une position plus modéré et a critiqué le président Poutine tout en gardant une certaine réserve. Il s'en est pris à son successeur. Trump a en effet accusé Biden d’avoir encouragé Poutine à bombarder l’Ukraine alors que les combats se poursuivaient sur le terrain.

« La guerre en Ukraine est maintenant à un moment critique » avait déclaré le prédécesseur du président américain démocrate Joe Biden, tout en faisant comprendre que : « Nous devons faire tout notre possible pour aider les Ukrainiens à résister à l'agression russe, [pour que] la Russie n'essaie pas de ralentir le rythme ». Il a également fait des propositions comme nous l'avons rapporté dans notre article intitulé "Poutine, armes à l’Ukraine: voici ce que Trump a dit dans une interview".