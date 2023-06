Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont longtemps cherché à présenter une image d'alliés solides, engagés dans un partenariat visant à contrer la domination mondiale des États-Unis. Cependant, des rumeurs persistantes sur la santé déclinante de Poutine et la possibilité d'un coup d'État ont soulevé des questions quant à la pérennité de cette amitié "sans limites" aux yeux de Xi Jinping. Il semble que le président chinois ne soit peut-être pas aussi convaincu que cette alliance durera éternellement.

Face à ces incertitudes, Xi Jinping aurait déjà commencé à explorer d'autres options et à tisser des liens plus étroits avec les successeurs potentiels de Poutine. Selon Anders Åslund, économiste et chercheur principal au Conseil de l'Atlantique, Xi semble cultiver des relations particulières avec le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin. Lors du sommet d'avril, au cours duquel Xi Jinping a rendu visite à Poutine à Moscou, il a tenu une rencontre rare en tête-à-tête avec Mishustin, ce qui a été noté par Åslund. Cette réunion témoigne de l'importance croissante que Xi accorde à Mishustin et peut être interprétée comme une tentative de renforcer les liens entre la Chine et la Russie au-delà de la relation personnelle entre Xi et Poutine.

En mai, le Premier ministre chinois, Li Qiang, a invité Mishustin en Chine, où il a été reçu au Grand Palais du Peuple, allant une fois de plus au-delà des protocoles ordinaires chinois et russes. Cette visite officielle souligne les efforts déployés par Xi pour nouer des relations plus étroites avec le Premier ministre russe et potentiellement établir des liens solides avec lui en cas de besoin. Ces actions de Xi Jinping indiquent clairement qu'il est en train de créer un plan B au cas où Poutine viendrait à disparaître ou être destitué. En se rapprochant de Mishustin, Xi cherche à préserver la relation entre la Chine et la Russie, tout en s'assurant que les intérêts chinois sont protégés en cas de changement politique en Russie.

Au cours des dernières années, la relation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine a été étroitement entretenue. Les deux dirigeants ont cherché à présenter une image d'alliés solides et ont noué un partenariat stratégique pour faire face à la domination mondiale des États-Unis. Leur amitié "sans limites" a été mise en avant, renforcée par des visites officielles et des rencontres régulières. Les deux pays ont également coopéré étroitement dans des domaines tels que l'énergie, la défense et la politique étrangère.