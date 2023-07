Le Parti communiste chinois (CCP) et son armée, l'Armée de libération du peuple (PLA), développent des armes de haute technologie conçues pour perturber les fonctions cérébrales et influencer les dirigeants gouvernementaux ou les populations entières, selon un rapport rédigé par trois analystes de renseignements en source ouverte et relayé par la presse américaine (Washington Times). Ces armes pourraient servir à attaquer ou à contrôler directement les cerveaux en utilisant des micro-ondes ou d'autres armes à énergie dirigée sous forme de pistolets portables ou de plus grandes armes émettant des faisceaux électromagnétiques. Le rapport indique que le danger des armes de guerre cérébrale de la Chine avant ou pendant un conflit n'est plus théorique.

"Beaucoup ignorent que le CCP et la PLA se sont imposés en tant que leaders mondiaux dans le développement d'armes neurostrike", selon le rapport de 12 pages intitulé "Enumerating, Targeting and Collapsing the Chinese Communist Party’s Neurostrike Program". Les armes neurostrike, terme militaire défini comme le ciblage ingénierisé des cerveaux du personnel militaire ou des civils à l'aide de technologies non cinétiques, visent à altérer la réflexion, réduire la conscience situationnelle, infliger des dommages neurologiques à long terme et brouiller les fonctions cognitives normales.

Économie: la Chine et l'Inde vont surpasser les États-Unis d'ici 2075 (Goldman Sachs) Goldman Sachs prédit que l'économie indienne est sur la bonne voie pour dépasser celle des États-Unis d'ici 2075, devenant ainsi la deuxième plus grande économie…

Les auteurs du rapport, Ryan Clarke, Xiaoxu Sean Lin et L.J. Eads, précisent que le leadership chinois "considère la neurostrike et la guerre psychologique comme un élément central de sa stratégie de guerre asymétrique contre les États-Unis et ses alliés dans l'Indo-Pacifique". Les zones probables d'utilisation des armes incluent Taiwan, la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et la frontière sino-indienne disputée.

Le rapport souligne également que le nouveau paysage de développement neurostrike de la Chine inclut l'utilisation d'interfaces homme-ordinateur massivement distribuées pour contrôler des populations entières, ainsi qu'une gamme d'armes conçues pour causer des dommages cognitifs.

Les recherches se concentrent sur l'utilisation des armes de guerre cérébrale à court terme, et éventuellement lors d'une agression militaire chinoise contre Taiwan, cible pour de futures opérations militaires chinoises que les dirigeants militaires américains ont déclaré pouvoir être réalisées au cours des quatre prochaines années. "Toute avancée dans ce domaine de recherche fournirait au CCP des outils inédits pour établir de force un nouvel ordre mondial, ce qui a toujours été l'objectif de vie du président Xi Jinping", selon le rapport.