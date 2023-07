Les Russes déploient une nouvelle tactique en Ukraine pour freiner l'avancée des Ukrainiens, et elle implique l'utilisation d'engins explosifs improvisés embarqués (VBIED) fabriqués à partir de véhicules blindés obsolètes. Les premières mentions de cette technique remontent à juin 2023, et depuis lors, plusieurs sources ont rapporté cette méthode. Apparemment, l'équipage des véhicules récupérerait ces engins après les avoir dirigés vers leur cible. Les signalements des VBIED russes sont concentrés principalement à Marinka et dans les environs.

Ce phénomène aurait commencé peu de temps après l'arrivée des soldats tchétchènes dans la région. Selon les informations du UK Defence Intelligence, il est possible que les forces tchétchènes soient les pionnières de cette tactique. « Il existe une possibilité réaliste que les forces tchétchènes soient les pionnières de la tactique », rapporte le UK Defence Intelligence. Les analystes rappellent que les combattants tchétchènes ont déjà démontré leur compétence dans l'utilisation d'engins explosifs improvisés remontant aux guerres tchétchènes des années 1990.

D'ailleurs, il a été rapporté que des VBIED similaires avaient été mis au point en janvier 2023 par des Tchétchènes combattant du côté ukrainien. Les services de renseignement de la Défense affirment que la plupart des VBIED russes ont très probablement explosé avant d'atteindre leur cible, en raison d'une combinaison de mines antichars et de tirs directs. Néanmoins, ces explosions ont un impact psychologique significatif sur les forces en défense. Malgré l'échec de ces attaques, elles génèrent une grande puissance de destruction, ce qui ne peut être ignoré.

Une note précédente du UK Defence Intelligence soulignait que depuis l'émergence publique de hauts responsables russes, le général Surovikin, qui est proche d'Evgueni Prigojine, le patron de la Compagnie militaire privée Wagner, aurait été relégué en arrière-plan après une rébellion. Les services de renseignement britanniques suggèrent donc que l'utilisation par les troupes russes d'anciens équipements comme béliers explosifs pourrait avoir été initiée par des unités tchétchènes.