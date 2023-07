Chaque année, des milliers de personnes décident de franchir le pas et de s'installer dans un pays étranger pour une nouvelle aventure. Mais quels sont les meilleurs endroits où vivre en 2023 ? InterNations, l'une des plus grandes communautés en ligne pour les expatriés, a réalisé pour la dixième fois une enquête approfondie pour déterminer les meilleurs endroits où vivre en 2023. Cette étude, connue sous le nom d'Expat Insider 2023, est basée sur les opinions de près de 12 000 expatriés représentant 177 nationalités différentes et résidant dans 181 pays ou territoires à travers le monde.

Le rapport a classé 53 pays en fonction de divers critères. Il s'agit par exemple de la facilité d'installation, les opportunités professionnelles, la qualité de vie pour ne citer que ceux-là. Parmi ces pays, voici les 15 meilleures destinations pour les expatriés en 2023 :

1- Mexique:

Pour la deuxième année consécutive, le Mexique remporte la palme. Avec une combinaison unique de richesse culturelle, de beauté naturelle et d'un coût de la vie abordable, ce pays séduit de nombreux expatriés. Les plages idylliques, les sites archéologiques fascinants et la chaleur de l'accueil mexicain font du Mexique un choix attrayant pour ceux qui souhaitent s'installer dans un environnement riche en traditions et en diversité.

2- Espagne

L'Espagne se classe à la deuxième place, attirant les expatriés avec son climat ensoleillé, sa cuisine délicieuse et sa culture vibrante. Des villes animées comme Madrid et Barcelone aux villages pittoresques de la Costa Brava, l'Espagne offre une qualité de vie élevée, des infrastructures modernes et un système de santé de qualité. Que ce soit pour profiter des plages méditerranéennes ou explorer les sites historiques, l'Espagne est une destination populaire pour les expatriés.

3- Panama

Le Panama est réputé pour ses avantages fiscaux, sa stabilité politique et sa qualité de vie élevée. Ce pays d'Amérique centrale offre un cadre tropical exotique, des plages de sable blanc et une biodiversité incroyable. Les infrastructures modernes, le système de santé de qualité et la scène culturelle dynamique en font une destination attrayante pour les expatriés en quête d'une expérience unique en Amérique latine.

4- Malaisie

La Malaisie se positionne à la quatrième place du classement grâce à sa diversité culturelle, son coût de la vie abordable et sa qualité de vie élevée. Des gratte-ciel impressionnants de Kuala Lumpur aux magnifiques îles de Langkawi, la Malaisie offre une combinaison unique de modernité et de traditions. Les expatriés apprécient également le système de santé de qualité, les infrastructures développées et les opportunités professionnelles disponibles.

5- Taïwan:

Taïwan est une île dynamique alliant tradition et modernité. Sa qualité de vie élevée, sa sécurité et ses opportunités économiques attirent de nombreux expatriés. Les expatriés apprécient la richesse culturelle de l'île, la gentillesse de ses habitants et son système de transport efficace. Taïwan offre également une scène artistique et technologique florissante, ainsi que des paysages magnifiques, des temples ancestraux aux montagnes majestueuses.

6- Thaïlande

La Thaïlande, célèbre pour sa cuisine savoureuse, ses plages de sable blanc et ses temples dorés, se classe à la sixième place. Les expatriés sont attirés par le mode de vie décontracté, l'hospitalité chaleureuse des Thaïlandais et les coûts de la vie abordables. Que vous choisissiez de vous installer dans une grande ville animée comme Bangkok ou dans une ville balnéaire paisible comme Chiang Mai, la Thaïlande offre une expérience exotique et enrichissante.

7- Costa Rica

Le Costa Rica est un joyau d'Amérique centrale, connu pour ses paysages époustouflants, sa biodiversité exceptionnelle et son engagement envers la durabilité. Les expatriés apprécient la qualité de vie élevée, l'accès aux soins de santé et les opportunités d'aventure en plein air qu'offre ce pays. Que vous soyez un amoureux de la nature, un passionné de surf ou un adepte du bien-être, le Costa Rica offre un cadre idéal pour une vie équilibrée et paisible.

8- Philippines

Avec ses plages paradisiaques, ses paysages montagneux et sa population chaleureuse, les Philippines se placent à la huitième place du classement. Les expatriés sont séduits par la diversité des îles, les opportunités d'exploration et le coût de la vie abordable. Que vous choisissiez de vous installer à Manille, la capitale animée, ou de vous retirer sur une île tropicale paisible, les Philippines offrent un équilibre parfait entre exotisme et confort.

9- Bahreïn

Bahreïn, petit pays insulaire du golfe Persique, se classe à la neuvième place. Ce pays combine un environnement urbain dynamique avec des traditions riches et une qualité de vie élevée. Les expatriés apprécient la diversité culturelle, les opportunités d'emploi et le haut niveau de sécurité qu'offre Bahreïn. Que ce soit pour travailler dans le secteur financier en plein essor ou pour profiter des plages et des activités nautiques, Bahreïn offre une expérience unique au Moyen-Orient.

10- Portugal:

Le Portugal est une destination de plus en plus prisée des expatriés. Avec son climat doux, ses paysages pittoresques et son riche patrimoine historique, le Portugal offre une qualité de vie élevée et une ambiance décontractée. Que vous choisissiez de vous installer à Lisbonne, Porto ou dans une ville côtière pittoresque, le Portugal séduit par son charme authentique, sa cuisine délicieuse et son coût de la vie abordable.

11- Émirats arabes unis

Émirats arabes unis: Les Émirats arabes unis, et notamment Dubaï et Abu Dhabi, attirent de nombreux expatriés en quête d'opportunités professionnelles et d'un style de vie luxueux. Avec une économie dynamique, des infrastructures modernes et une scène culturelle en plein essor, les Émirats arabes unis offrent une expérience cosmopolite unique. Les expatriés apprécient également la sécurité, la qualité des soins de santé et les nombreux événements et attractions internationaux.

12- Oman

Oman, situé à l'extrémité sud-est de la péninsule arabique, est un trésor caché pour les expatriés. Avec ses paysages désertiques à couper le souffle, ses montagnes majestueuses et ses plages préservées, Oman offre une expérience authentique et paisible. Les expatriés apprécient la stabilité politique, la sécurité et la qualité de vie élevée qu'offre ce pays. Que ce soit pour explorer les souks animés de Mascate ou pour partir à l'aventure dans le désert, Oman offre une expérience riche en découvertes.

13- Indonésie

L'Indonésie, avec ses milliers d'îles, ses jungles luxuriantes et sa richesse culturelle, attire les expatriés en quête d'exotisme et d'aventure. Bali, réputée pour ses plages magnifiques et son atmosphère spirituelle, est particulièrement prisée des expatriés. L'Indonésie offre également des opportunités d'emploi dans les secteurs du tourisme, de l'éducation et de l'environnement. La diversité culturelle, la cuisine savoureuse et la beauté naturelle font de l'Indonésie un choix captivant pour une vie à l'étranger.

14- Vietnam

Le Vietnam est un pays en plein essor, connu pour ses paysages époustouflants, sa cuisine délicieuse et sa richesse culturelle. Les expatriés sont attirés par le coût de la vie abordable, les opportunités d'affaires et l'hospitalité chaleureuse des Vietnamiens. Que vous choisissiez de vous installer dans la trépidante Ho Chi Minh-Ville ou dans la charmante Hoi An, le Vietnam offre une expérience unique mêlant tradition et modernité

15- Brésil

Le Brésil, le pays du carnaval et du football, occupe la quinzième place du classement. Avec sa culture vibrante, ses plages de sable blanc et sa nature luxuriante, le Brésil offre une qualité de vie élevée et une variété d'expériences. Que vous choisissiez de vous installer à Rio de Janeiro, São Paulo ou dans une ville côtière tranquille, le Brésil séduit par son ambiance festive, sa diversité culturelle et son dynamisme économique.

Ces 15 destinations offrent aux expatriés une qualité de vie élevée, des opportunités d'emploi, des paysages magnifiques et une richesse culturelle. Que vous soyez attiré par les plages paradisiaques, les villes animées ou les aventures en plein air, ces endroits vous promettent une expérience inoubliable. Avant de prendre votre décision, il est important de tenir compte de vos propres besoins, de votre situation familiale et professionnelle, ainsi que des aspects pratiques tels que les visas et les coûts de la vie. Quelle que soit votre destination choisie, une nouvelle vie à l'étranger vous attend, pleine de découvertes et d'opportunités. Ci dessous le classement complet dévoilé par InterNations à travers l’Expat Insider 2023:

Classement des 53 meilleurs endroits où vivre en 2023