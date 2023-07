Le ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable et l'ONG African Parks ont lancé un téléthon en vue de sensibiliser les populations béninoises quant à l'importance de la conservation et de la protection de la biodiversité. Sur toute l'étendue du territoire béninois, les populations auront droit pendant trois mois à des activités de sensibilisation sur l'importance de la protection de la biodiversité grâce à une initiative qui émane d'une collaboration entre le ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable et l'ONG African Parks qui vise une protection inclusive de la biodiversité.

Selon le ministre béninois du cadre de vie Didier Tonato, le Bénin devient progressivement un modèle de gestion de parc de conservation et de biodiversité. Cette position de leader a un impact positif dans la sous-région. La réussite dans la gestion des parcs au Bénin sert également d'exemple de levier et d'inspiration pour les autres pays. Une plateforme digitale a été installée pour le recouvrement des fonds de participation aux activités de l'initiative. Le représentant résident de l'ONG African Parks Hugues Akpona a rassuré que les dispositions nécessaires sont prises pour que la collecte se déroule dans la transparence.

Il a déclaré que chaque personne qui contribuera va recevoir directement de la plateforme, un mot de remerciement en plus d'un feedback pour savoir quel a été son niveau de contribution. Il a également notifié que l'ONG African Parks compte dans la mesure du possible, selon les conditions climatiques et les normes sécuritaires, organiser des séjours de découverte dans les parcs et dans les périphéries des parcs. Organiser des panels de discussion, de partage, des ateliers de peinture et de vernissage portant sur les éléments de la nature, figurent parmi les objectifs de cette ONG.