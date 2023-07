Face à la série de sanctions économiques drastiques imposées par les pays occidentaux à la suite de l'offensive russe en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a riposté une nouvelle fois. Poutine a en effet signé un décret permettant à l'Etat russe de prendre le contrôle des actifs russes des groupes français Danone et danois Carlsberg, signalant ainsi une forme de vengeance personnelle contre ces deux pays européens. Ces entreprises avaient annoncé leur intention de quitter le marché russe en réaction à la situation géopolitique.

Le décret, publié dimanche dernier, stipule que près de 99% des actions de la brasserie russe Baltika, propriété de Carlsberg, ainsi que des dizaines de milliers d'actions détenues par Danone en Russie, sont désormais sous le contrôle de l'Etat russe. Cette mesure intervient en réponse à une série de sanctions économiques sans précédent qui ont vu de nombreuses multinationales suspendre ou même cesser complètement leurs opérations en Russie.

Parmi les entreprises ayant fait part de leur intention de se retirer du marché russe, Danone avait annoncé en octobre dernier la vente de sa branche produits laitiers et d'origine végétale en Russie, qui représentait 90% de ses activités dans le pays. De son côté, le brasseur danois Carlsberg avait annoncé avoir trouvé un repreneur pour ses activités en Russie, plus d'un an après avoir déclaré son intention de quitter le pays.

Poutine a donc choisi de frapper fort en saisissant les actifs de ces deux mastodontes industriels, dans ce qui pourrait être perçu comme une vengeance personnelle envers les pays d'origine de ces entreprises. Il semble ainsi envoyer un message aux occidentaux : les sanctions et le désengagement économique auront des conséquences.

L'avenir nous dira comment la communauté internationale, et notamment la France et le Danemark, réagiront face à cette prise de contrôle inédite. Les tensions économiques et politiques entre la Russie et les pays occidentaux semblent plus que jamais à leur comble, et cette dernière manœuvre de Poutine ne fait qu'exacerber une situation déjà préoccupante.