Le Camerounais Francis Ngannou affrontera le Britannique Tyson Fury lors d’un combat qui aura lieu le 28 octobre en Arabie Saoudite. L’annonce a été en effet faite par l’ESPN qui indique qu’une entente a été trouvée entre les différentes parties. On retient également que certains détails restent à régler. La question est de savoir si le Britannique mettra en jeu son titre de champion du monde WBC des poids lourds à l’occasion de ce combat.

Le Camerounais, pour sa part, concrétise un rêve qu’est de faire la boxe après le MMA. Il s’est notamment éloigné l’organisation après et a signé un contrat avec la PFL. Ce nouvel accord lui permet ainsi de faire de la boxe. Rappelons qu’il y a quelques mois, lors d’une sortie médiatique, Francis Ngannou confiait qu’il voudrait faire de la boxe avant de se décider à revenir ou non au MMA.

« Ma prochaine étape doit être la boxe. Je veux d'abord faire un match de boxe, puis peut-être revenir au MMA parce que j'aime toujours le MMA. Je veux faire quelques combats de boxe. Nous travaillons sur certaines choses et j'espère que d'ici à un mois ou deux, je serai en mesure d'annoncer des dates et des lieux de combat potentiels. Cela prend un peu plus de temps que prévu, mais ça avance. Les grandes choses viennent avec le temps », avait-il notamment déclaré lors de l’interview.

Ce combat contre le Britannique Tyson Fury pourrait donc s’inscrire sur la liste des facteurs qui vont le motiver à poursuivre ou non avec la boxe. Ce combat avait été évoqué entre les deux hommes depuis plusieurs mois. Il y a environ un an, les deux sportifs s’étaient même rencontré sur un ring après une victoire contre Dillian Whyte.