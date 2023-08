La présence du Président de la République Fédérale du Nigéria, Bola Tinubu au défilé militaire et paramilitaire du mardi 1er août 2023 au Boulevard de la Marina de Cotonou continue de susciter des réactions au sein de la classe politique béninois notamment la majorité présidentielle et les membres de l’équipe gouvernementale du président Patrice Talon. La dernière en date est celle du ministre en charge de l’Eau, Samou Séidou Adambi qui, en marge du défilé militaire et paramilitaire, a salué la présence du président Bola Tinubu à ce défilé.

Pour le ministre en charge de l’Eau, cette présence du Chef de l’Etat nigérian à la célébration des 63 ans d’indépendance du Bénin est « le fruit de la stabilité et de l’unité d’une coopération fructueuse qu’il faut maintenir et renforcer ». « Nous en avons besoin par ces temps qui courent » a-t-il précisé. Le ministre Samou Séidou Adambi a indiqué que tout le monde doit faire le constat que « la sous-région est en train de décoller ».

Le ministre Adambi a laissé entendre que « les événements que nous vivons ces temps-ci prouvent donc qu’il y a des forces extérieures qui veulent nous tirer par derrière ». C’est pour cela que selon lui, « c’est le moment de montrer que nos pays sont unis, main dans la main pour vaincre l’ennemi, qu’il soit de l’extérieur nous allons toujours les vaincre ».