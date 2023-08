Le vendredi 18 Août dernier, l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) a effectué une opération qui a permis de mettre la main sur un présumé cybercriminel dans la commune d’Abomey Calavi, à Aitchédji et un autre à Cotonou, au quartier Agla. L'homme qui a été épinglé à Abomey-Calavi aurait escroqué une finlandaise à hauteur de 45 millions de francs CFA.

Un coup de filet de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) a permis d'arrêter deux présumés cybercriminels spécialisés dans l’arnaque et l’escroquerie en ligne. L'individu arrêté dans la commune d'Abomey-Calavi aurait soutiré près de 45millions de franc cfa à une dame d’origine finlandaise. Quant à celui épinglé à Cotonou, la perquisition de son domicile a permis de mettre la main sur plus de 1200 cartes GSM béninoises et d’ailleurs.

En attendant qu'ils soient présentés au procureur de la République, les deux présumés cybercriminels arrêtés séjournent dans les cellules de l’OCRC. Notons que ce même vendredi 18 août, 40 présumés cybercriminels ont été présentés au procureur de la Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Parmi ceux-ci, 30 ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile d'Akpro Missérété.