Triste nouvelle pour l'armée russe. Cette dernière a, en effet, perdu un de ses généraux. Selon la presse russe, il s’agit du général Gennady Zhidko, qui a de façon brève conduite l’opération militaire russe en Ukraine. Âgé de 58 ans, il est mort des suites d’une « longue maladie ». Toutefois, les détails de sa mort, incluant le lieu du décès, n’ont pas été rendus publics. La mort de Gennady Zhidko a été confirmée par Mikhail Degtyarev, gouverneur de la région de Khabarovsk. Si aucune annonce officielle n’a été faite, il a tenu à présenter ses condoléances.

Un des « meilleurs cerveaux militaires de Russie »

Notons que Gennady Zhidko a reçu le titre le plus honorifique du pays, « Héros de la Russie », six ans plus tôt. Par ailleurs, le général supervisait « l'opération militaire spéciale » du président russe, Vladimir Poutine, entre avril et octobre 2022. Il était également considéré comme l'un des « meilleurs cerveaux militaires de Russie ». Cependant, il avait été révoqué par le chef du Kremlin l’année dernière alors qu’il était commandant de guerre. Il a été remplacé par le général Sergei « Armageddon » Surovikin. Pour rappel, Gennady Zhidko n’est pas le seul général à avoir été visé par Vladimir Poutine.

Au cours du mois de juillet 2023, le général russe Ivan Popov, commandant de la 58e armée intervenant dans la région sud de Zaporizhzhia, avait confié avoir été démis de ces fonctions, suite à plusieurs critiques. À en croire, son limogeage était dû au fait qu’il a évoqué le manque de soutien de l’artillerie, ainsi que des questions sur le taux élevé de pertes. Son message avait été publié sur la plateforme Telegram, par le député russe Andrei Gurulyov. Selon Ivan Popov, « il fallait soit se taire et être lâche, soit dire les choses telles qu'elles sont ». « Je n'avais pas le droit de mentir en votre nom, au nom de mes compagnons d'armes tombés, alors j'ai exposé tous les problèmes qui existent » avait-il notamment estimé.